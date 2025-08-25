Topo

Notícias

Trump afirma que voltou a falar com Putin depois de se reunir com Zelensky e europeus

25/08/2025 13h26

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (25) que conversou com seu homólogo russo, Vladimir Putin, desde a reunião da semana passada com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e líderes europeus na Casa Branca. 

"Sim, conversei", disse Trump a repórteres quando questionado se havia conversado com Putin desde a reunião de 18 de agosto. 

"Toda conversa que tenho com ele é uma boa conversa. E depois, infelizmente, uma bomba é lançada em Kiev ou em algum lugar, e eu fico muito irritado com isso", acrescentou.

dk/des/mel/mr/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Lula diz que pagamento à África por escravidão não pode ser medido em dinheiro, mas em solidariedade

Anvisa proíbe versões manipuladas de Ozempic, Mounjaro e Wegovy no Brasil

Homem confessa participação na morte de três mulheres em praia da Bahia

Lula defende multilateralismo e diz trabalhar por mundo 'livre de imposições hegemônicas'

Malafaia defende áudio com frases 'chulas'': 'Não me criticam por covardia'

Estrangeiro atropela e mata uma pessoa e deixa 8 feridas em Havana

Abrego, imigrante deportado erroneamente, é detido de novo e pode ser enviado para Uganda

Immobile sofre lesão na coxa e desfalcará o Bologna por 2 meses

'Material contra Eduardo é mais robusto que contra Jair', avalia advogada

Trump afirma que voltou a falar com Putin depois de se reunir com Zelensky e europeus

Trump diz que EUA apoiarão segurança da Ucrânia, mas afirma que detalhes ainda estão sendo elaborados