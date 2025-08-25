Trump afirma que voltou a falar com Putin depois de se reunir com Zelensky e europeus
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (25) que conversou com seu homólogo russo, Vladimir Putin, desde a reunião da semana passada com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e líderes europeus na Casa Branca.
"Sim, conversei", disse Trump a repórteres quando questionado se havia conversado com Putin desde a reunião de 18 de agosto.
"Toda conversa que tenho com ele é uma boa conversa. E depois, infelizmente, uma bomba é lançada em Kiev ou em algum lugar, e eu fico muito irritado com isso", acrescentou.
dk/des/mel/mr/aa
© Agence France-Presse