Moraes abre prazo para 'kids pretos' apresentarem alegações finais

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a PGR (Procuradoria-Geral da República) e as defesas dos chamados kids pretos apresentem alegações finais na ação penal sobre a trama golpista.

O que aconteceu

A PGR tem 15 dias para se manifestar. Depois disso, as defesas dos réus terão outros 15 dias para apresentarem as alegações finais.

Essa é a última etapa antes do início do julgamento do núcleo 3 da trama golpista no STF. Esse grupo é composto por um policial federal e oito militares (membros das forças especiais do Exército) acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o golpe.

O grupo é suspeito de planejar matar autoridades. A investigação encontrou um plano, batizado de Punhal Verde e Amarelo, que previa os assassinatos do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de Moraes. Os militares chegaram a monitorar a localização do ministro e se posicionar perto de sua residência, em Brasília, segundo a Polícia Federal.

Quatro militares foram presos por participação no plano. São eles: o general Mario Fernandes, o tenente-coronel Helio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira.

Policial federal disse que o plano era "matar meio mundo". Wladimir Matos Soares, preso preventivamente desde novembro passado, enviou áudios em que diz fazer parte de um núcleo armado pronto para "tomar tudo". Os áudios, porém, não fizeram parte desta etapa do processo.

Hélio Ferreira Lima tinha plano de golpe em pendrive. O documento chamado "Operação Luneta" foi encontrado em pendrive que estava em posse do tenente-coronel. Também havia um arquivo chamado "Operação Pacificação Nacional" — ambos envolviam ações para anular as eleições de 2022, prender ministros do Supremo Tribunal Federal e convocar as Forças Armadas para assegurar o controle do governo após a ruptura democrática.

Membros do núcleo 3:

coronel Bernardo Romão Correa Netto;

general da reserva Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira;

coronel Fabrício Moreira de Bastos;

tenente-coronel Hélio Ferreira Lima;

coronel Márcio Nunes de Resende Júnior;

tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira;

tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo;

tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior;

tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros

O julgamento do núcleo 1 da trama golpista começa no dia 2 de setembro. Esse grupo é formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo general Walter Braga Netto e outros ex-ministros e militares. As sessões no STF vão até o dia 12 de setembro.

Formado por militares, o núcleo 4 também está em fase de alegações finais. Já o núcleo 2, composto por ex-assessores de Bolsonaro, aguarda o fim da fase de instrução do processo.