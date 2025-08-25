Topo

Notícias

Taxas de juros recuam após queda das expectativas de inflação até 2027

São Paulo

25/08/2025 09h32

Os juros futuros começam a sessão desta segunda-feira, 25, em baixa em toda a curva após Boletim Focus mostrar melhora nas expectativas de inflação de 2025 a 2027 e em meio ao dólar sem tração ante o real. No front político, o mercado olha a notícia de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), admite ser candidato à presidência nas eleições de 2026. O movimento, no entanto, é limitado pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries.

Às 9h05, a taxa de depósito interfinanceiro(DI) para janeiro de 2027 marcava mínima de 13,915%, de 13,956% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,220%, de 13,268% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 caía para 13,580%, de 13,625% no ajuste de sexta-feira, dia 22.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

China examinou 600 milhões de pessoas em busca de doenças em manutenção de controles da era da Covid

Pelo menos 5 jornalistas morrem em ataque de Israel a hospital em Gaza; Ongs denunciam 'apagão midiático'

Klein: Fed sinaliza corte de juros e abre caminho para BC reduzir Selic

Governo regulamenta compras governamentais de alimentos da MP antitarifaço

Alemanha participará de garantias de segurança para Ucrânia, diz vice-chanceler

Bombeiros avançam no combate aos incêndios na Espanha

Lucy, célebre ancestral humana, é exposta pela primeira vez na Europa

Conheça os principais filmes da 82ª edição do Festival de Veneza

Associação da Imprensa Estrangeira exige explicações de Israel pelas mortes de jornalistas em Gaza

'Mayo' Zambada, cofundador do cartel de Sinaloa, pronto para se declarar culpado nos EUA

Israel diz que reduzirá tropas no Líbano se Beirute tomar medidas para desarmar o Hezbollah