'Cabe bastante roupa': tanquinho de 10 kg faz sucesso e está com 24% off

Tanquinho funciona com sistema de lavagem por turbilhonamento Imagem: Reprodução/ Shopee
do UOL

Amanda Marques

Colaboração para o Guia de Compras UOL

25/08/2025 05h30

O Guia de Compras UOL encontrou um tanque da Libell para quem quer mais praticidade na hora de lavar as roupas. Esse modelo funciona com o sistema de lavagem por turbilhonamento, ou seja, o agitador central vai criar um movimento circular na água para que a sujeira seja removida das roupas.

O tanquinho faz sucesso entre os consumidores da Shopee e já acumula mais de duas mil vendas. Confira a seguir mais informações sobre o produto e as principais impressões de quem o comprou.

O que diz a Libell sobre o tanque

Capacidade de lavagem para até 10 kg de roupa seca;

Lavagem através do sistema de turbilhonamento;

Possui dispenser para sabão em pó e amaciante;

Com filtro anti-fiapos e batedor horizontal;

Conta com timer, cinco programas de lavagem e desligamento automático;

Eficiência energética classe A pelo Inmetro, segundo o fabricante;

Disponível na cor branca e prata, que variam de preço.

O que diz quem comprou

O tanquinho acumula 1,5 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,9 estrelas. Os principais elogios de quem comprou o tanquinho consistem no ótimo funcionamento e tamanho.

Maravilhoso o produto, exatamente como eu esperava. Ele lava muito bem e é muito silencioso, rápido, prático, econômico e levíssimo, podendo ser instalado em qualquer lugar. Helenice dos Santos Coelho

Ótimo tanquinho, chegou antes do prazo e em perfeitas condições. Feliz com a compra, minha esposa amou. Gil Costa

Chegou na data prevista, o tanquinho lava bem as roupas. O batedor é bem alto, diferente de outros modelos que o batedor é rente ao fundo (...). Envolve bem as roupas deixando-as bem limpas. Jéssica Moro Antunes

O tanquinho chegou certinho, tudo funcionando. O batedor é grande e também é fundo, cabe bastante roupa. Estou satisfeita com minha compra. Claudette

Pontos de atenção

Há também consumidores que reclamam da entrega, além da fragilidade do tanque e do tamanho da tomada do produto.

Aprovado, mas o fio de água poderia ser mais largo e a tomada também. Envio rápido, entrega rápida e um excelente atendimento. Cristina Cavalcante

Chegou rápido. Ele trepida bastante, por isso não dei cinco estrelas, mas funciona bem naquilo que se propõe. Cássia Stepniewski

Produto bom. Só achei a tampa um pouco frágil, mas muito bom. Até então, funciona. Tudo perfeito. Carol

A máquina é muito boa, cabe bastante roupa. Já testei e deu tudo certo, mas poderia ser melhor embalado, pois veio somente numa caixa, sem isopor ou algo reforçando por dentro, mas não estragou nada. Anônimo

