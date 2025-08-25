'Parte do STF torce contra prisão preventiva para Bolsonaro', diz Josias

Elementos técnicos suficientes justificam a conversão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro em preventiva, avaliou Josias de Souza no UOL News. O comentarista afirmou que parte do Supremo Tribunal Federal prefere aguardar o parecer da PGR e evitar a mudança no tipo de prisão antes de uma condenação formal.

O contexto envolve a análise do descumprimento de medidas cautelares por Bolsonaro. Há expectativa de que o ministro Alexandre de Moraes siga o parecer do procurador-geral Paulo Gonet, enquanto ministros do STF ponderam que manter a domiciliar evitaria reforçar o discurso de vitimização do ex-presidente.

Ninguém sabe o que o procurador vai dizer, mas em condições normais costuma valer para a justiça, para a procuradoria, a inflexibilidade da expressão latina, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Agora, a anormalidade da conjuntura atual leva um pedaço do Supremo a torcer para que o Procurador-Geral, Paulo Gonet, aplique a análise dessa penúltima transgressão do Bolsonaro, uma versão mais maleável do latim. Duralex sed latex. A lei é dura, mas estica.

Josias de Souza

Então, um pedaço do Supremo está claramente torcendo para que o procurador não se manifeste a favor da prisão do Bolsonaro, da transferência do Bolsonaro da prisão domiciliar para a prisão preventiva. O prazo do procurador começou a correr nessa segunda-feira; ele tem 48 horas para se manifestar sobre o descumprimento de medidas cautelares pelo Bolsonaro. E ele vai ter que dizer se a transgressão revelada aí por essas mensagens divulgadas pela Polícia Federal justifica ou não a conversão da prisão domiciliar em preventiva e o Alexandre de Moraes tende a seguir o parecer do Paulo Gonet.

Josias de Souza

Segundo Josias, a discussão atual não é sobre os elementos técnicos, mas sobre a conveniência da medida. "Parece claro que elementos não faltam para tecnicamente justificar o envio do Bolsonaro para uma prisão preventiva. O que se discute agora é se isso é conveniente ou não. Muita gente acha que não cabe ao Judiciário fazer juízos de conveniência. Cabe aplicar a lei. Se houve transgressão, que se prenda o Bolsonaro, que se envie o Bolsonaro, se não para uma prisão convencional, mas para uma unidade militar, como está, como aquele quartel que está preso no Rio de Janeiro, o general Braga Netto, que também é encrencado nesse mesmo processo."

Josias destaca que a manutenção da prisão domiciliar é vista como suficiente por parte do Supremo. "O processo está para ser julgado, a perspectiva é de condenação. Então, a avaliação é de que o melhor seria manter como está, até para não dar ao Bolsonaro material para reforçar o seu figurino de vítima, reemendar eventuais furos nessa pose de vítima."

