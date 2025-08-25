Topo

Notícias

STF abrirá credenciamento para público assistir a julgamento de Bolsonaro

STF - Supremo Tribunal Federal - STF - Supremo Tribunal Federal
STF - Supremo Tribunal Federal Imagem: STF - Supremo Tribunal Federal
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

25/08/2025 18h50Atualizada em 25/08/2025 19h13

O STF (Supremo Tribunal Federal) abrirá na próxima quinta e sexta o credenciamento para o público em geral assistir ao julgamento da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados. A informação foi revelada pelo Estadão e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

O Supremo vai liberar a entrada para os interessados. A sala de sessões da Primeira Turma já está com assentos reservados para os advogados e os réus que quiserem comparecer presencialmente. Ainda possui 80 vagas para a imprensa nacional e internacional. Ao todo, a sala de sessões da Primeira Turma tem 120 lugares.

Julgamento deve durar duas semanas. A Turma marcou sessões extraordinárias até 12 de setembro para analisar o processo.

Sessões acontecem presencialmente na sala da Primeira Turma do STF. Participarão presencialmente os cinco ministros da Turma, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os advogados das partes, que terão a tribuna da sala de sessão para se manifestar.

Bolsonaro e os demais réus podem ser condenados se três ministros votarem a favor da tese da acusação. Se a maioria se posicionar pela condenação, os ministros definem em seguida a chamada dosimetria, ou seja, qual tempo cada réu deve cumprir de pena a partir do entendimento se cometeram cada crime.

A PGR pede a condenação de todos os réus. Ela elenca cinco crimes: liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

A Corte ainda disponibilizará telões em outras áreas. Advogados de réus de outros núcleos denunciados pela trama golpista poderão se credenciar no mesmo link aberto para o público em geral. Ele fica disponível no site do STF.

Nomes precisam ser enviados ao tribunal dias antes do julgamento. A medida faz parte dos rigorosos parâmetros de segurança. Nos dias de julgamento, haverá equipe de policiamento armado reforçado, além de máquinas de raio x na entrada do prédio do STF, como ocorreu durante a análise de recebimento das denúncias.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Wall Street cai, de olho nos resultados da Nvidia

Governo convoca 501 médicos especialistas para atender em áreas vulneráveis

Governo anuncia R$12 bilhões em crédito para compras de máquinas e equipamentos

Lee, da Coreia do Sul, propõe reunião entre Trump e Kim da Coreia do Norte ainda neste ano

Caso Ultrafarma: Fazenda afasta mais 6 fiscais sob suspeita de ligação com propinas de R$ 1 bi

Juiz manda dar uma BMW a vítima de sequestro como 'reparação de danos materiais'

Governo de SP afasta mais 6 auditores fiscais após caso Ultrafarma e Fast

Quando o frio acaba em São Paulo? Confira a previsão para a semana

'Prisão preventiva de Bolsonaro reforça fala de perseguição', diz professor

Lil Nas X é acusado de vagar nu por Los Angeles

STF abrirá credenciamento para público assistir a julgamento de Bolsonaro