Startup xAI processa Apple e OpenAI por concorrência em IA e ranking da App Store

Por Mike Scarcella

(Reuters) - A startup de inteligência artificial xAI, do bilionário Elon Musk, processou nesta segunda-feira a Apple e a OpenAI, acusando-as de conspirar ilegalmente para impedir a concorrência no setor de inteligência artificial.

A Apple e a OpenAI "fecharam os mercados para manter seus monopólios e impedir que inovadores como X e xAI concorressem", afirma o processo apresentado em um tribunal federal dos Estados Unidos, no Texas.

Uma parceria da Apple com a OpenAI integrou o ChatGPT em iPhones, iPads e Macs.

O processo acrescenta que, "se não fosse por seu acordo exclusivo com a OpenAI, a Apple não teria motivos para não apresentar de forma mais proeminente os aplicativos X e Grok em sua App Store".

Na ação judicial, a xAI disse que está buscando bilhões de dólares em indenização por alegados danos.

Um porta-voz da OpenAI disse em comunicado que "esse processo mais recente é consistente com o padrão contínuo de assédio do Sr. Musk".

A Apple não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Musk tinha ameaçado processar a Apple, sediada em Cupertino, na Califórnia, este mês, ao afirmar em uma publicação no X que o comportamento da Apple "torna impossível para qualquer empresa de IA, além da OpenAI, alcançar o primeiro lugar na App Store".

O ChatGPT, da OpenAI, se tornou o aplicativo de consumo de crescimento mais rápido da história nos meses seguintes ao seu lançamento, que ocorreu no final de 2022.

A xAI, de Musk, comprou o X em março por US$33 bilhões para aprimorar seus recursos de treinamento de chatbot. Musk também integrou o chatbot Grok aos veículos fabricados pela Tesla, sua empresa de automóveis elétricos.

A startup do bilionário, lançada há menos de dois anos, concorre com a chinesa DeepSeek e com a OpenAI, apoiada pela Microsoft.

Separadamente, Musk está processando a OpenAI e seu presidente-executivo, Sam Altman, em um tribunal federal na Califórnia para impedir a conversão da empresa em uma companhia com fins lucrativos. Musk cofundou a OpenAI com Altman em 2015 como uma empresa sem fins lucrativos.

As práticas da App Store, por sua vez, têm sido o foco de diversas ações. Em um processo em curso da Epic Games, criadora do "Fortnite", um juiz determinou que a Apple permitisse maior concorrência entre opções de pagamento de aplicativos.