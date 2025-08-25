SpaceX cancela o mais recente lançamento do Starship devido ao mau tempo

Topo

O mau tempo obrigou a SpaceX a adiar nesta segunda-feira (25) o lançamento de seu protótipo de foguete Starship, fundamental para as aspirações de Elon Musk de colonizar Marte, assim como para os planos da Nasa de levar novamente astronautas à Lua.

O décimo voo de teste, que agora poderia ocorrer na terça-feira, chega em um momento de maior escrutínio para o veículo de lançamento mais potente do mundo, após uma série de falhas que começam a suscitar dúvidas sobre sua viabilidade.

Com uma altura de 123 metros, o gigante de aço inoxidável estava pronto para decolar da base Starbase da empresa, no sul do Texas, em uma janela que se abriu às 18h30 locais (20h30 de Brasília).

Trata-se do segundo atraso em dois dias, depois que um vazamento no sistema terrestre frustrou uma tentativa anterior no domingo.

O objetivo da missão é submeter o estágio superior, destinado em última instância a transportar tripulação e carga, a testes de estresse estrutural enquanto voa ao redor de meio mundo antes de amerissar no oceano Índico.

A SpaceX também testará novos materiais para o escudo térmico e tentará lançar satélites Starlink simulados como carga.

A agressiva abordagem da empresa de "falhar rápido, aprender rápido" lhe rendeu uma liderança indiscutível nos lançamentos espaciais graças à sua família de foguetes Falcon.

Suas cápsulas Dragon são as únicas naves espaciais americanas que transportam astronautas para a Estação Espacial Internacional, enquanto o Starlink se tornou um ativo geopolítico.

Ainda que cresça a preocupação sobre se esses sucessos se traduzirão na Starship, um foguete como nenhum dos anteriores. O estágio superior explodiu nos três voos de teste de 2025.

Mesmo que o décimo voo tenha êxito, ainda restam grandes obstáculos pela frente.

"Restam milhares de desafios de engenharia tanto para a nave quanto para o propulsor, mas talvez o maior deles seja desenvolver um escudo térmico orbital totalmente reutilizável", afirmou Musk, seu fundador, em uma transmissão online.

Além disso, os atrasos na Starship poderiam afetar o programa Artemis da Nasa, cujo objetivo é levar os astronautas norte-americanos de volta à Lua em meados de 2027 utilizando uma versão modificada da Starship como veículo de pouso.

