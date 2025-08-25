SpaceX busca superar contratempos da Starship em décimo voo de teste

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - A SpaceX, de Elon Musk, vai tentar lançar nesta segunda-feira sua nave Starship pela décima vez no Texas, buscando superar uma série de contratempos no desenvolvimento e alcançar marcos há muito desejados, essenciais para o desenvolvimento do design reutilizável do sistema de foguetes para Marte.

O propulsor Super Heavy, com 70,7 metros de altura, e a parte superior da Starship, com 52 metros de altura - juntos, mais altos que a Estátua da Liberdade de Nova York -, estavam montados em uma plataforma de lançamento nas instalações da SpaceX em Starbase, antes do horário de decolagem marcado para às 20h30 (horário de Brasília).

Um vazamento de oxigênio líquido na plataforma de lançamento da Starship cancelou o lançamento no domingo, escreveu o bilionário Musk no X durante a noite, acrescentando que a SpaceX tentaria novamente nesta segunda-feira. Não estava claro se Musk pretendia fornecer uma atualização sobre a Starship antes do lançamento, que havia sido planejada, mas cancelada no domingo.

O desenvolvimento do foguete de próxima geração da SpaceX, fundamental para o poderoso negócio de lançamentos da empresa e para o objetivo de Musk de enviar humanos a Marte, enfrentou repetidos contratempos este ano.

A Nasa espera usar o foguete já em 2027 para seu primeiro pouso tripulado na Lua desde o programa Apollo. O negócio de internet via satélite Starlink da SpaceX, uma importante fonte de receita para a empresa, também está ligado ao sucesso da Starship. Musk pretende usar a Starship para lançar lotes maiores de satélites Starlink, que até agora foram lançados pelo foguete Falcon 9, o carro-chefe da SpaceX, ao espaço.

Este ano, duas falhas em testes da Starship no começo do voo, outra no espaço e uma enorme explosão em uma plataforma de testes em junho, que lançou destroços no território mexicano próximo, testaram a abordagem de desenvolvimento intensiva em capital da SpaceX, na qual novas iterações de protótipos de foguetes são levadas aos seus limites técnicos.

Com a abordagem da SpaceX, as falhas nos testes logo no início do voo da Starship impedem a empresa de coletar dados técnicos vitais necessários para avançar no design do foguete.

Ainda assim, a SpaceX, que Musk espera que registre cerca de US$15,5 bilhões em receita este ano, continuou a produzir novas naves para voos de teste na Starbase, um complexo industrial de foguetes em rápida expansão. Em maio, a área foi transformada em um município por eleitores locais, muitos deles funcionários da SpaceX.

Os contratempos da Starship destacam as complexidades técnicas da mais recente iteração. A nave está equipada com muito mais capacidades do que os modelos anteriores, como maior empuxo, um escudo térmico potencialmente mais resiliente e flaps de direção mais fortes, essenciais para acertar sua reentrada atmosférica - características fundamentais de seu design rapidamente reutilizável que Musk há muito tempo defende.

A SpaceX tem uma longa lista de tarefas para o desenvolvimento da Starship antes que a nave inicie as missões de rotina idealizadas por Musk. Isso inclui demonstrar retornos seguros do espaço, implantações de carga útil em órbita e reabastecimentos complexos de propelente no espaço, cruciais para suas missões lunares atribuídas pela Nasa.