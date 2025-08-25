Sente choques sem explicação? Isso pode indicar problemas de saúde

Todo mundo já esbarrou o cotovelo em uma quina e sentiu aquele choque instantâneo que percorre o braço até os dedos. O responsável é o nervo ulnar, que passa bem próximo da pele e, ao ser pressionado, dispara impulsos elétricos capazes de simular uma fisgada eletrizante. Mas quando essa sensação surge sem motivo aparente, pode ser um sinal de alerta do corpo.

Os nervos conduzem mensagens do corpo para o cérebro e vice-versa sobre o que é captado pelos diversos receptores, por meio de impulsos elétricos. Quando sofrem compressão, inflamação ou lesão, podem gerar sensações como dormência, formigamento e choques repentinos. Esse quadro, chamado parestesia, vai muito além de uma simples batida acidental (situação momentânea, que não requer preocupação) e pode estar associado a problemas físicos ou até emocionais.

Doenças musculoesqueléticas

Diversos distúrbios estão ligados a choques pelo corpo. No rosto, a neuralgia do trigêmeo provoca dores intensas e descargas repentinas ao falar ou mastigar, geralmente por compressão do nervo trigêmeo.

Já na coluna, choques podem ser consequência de hérnias de disco ou bicos de papagaio, que comprimem raízes nervosas. No caso da artrose, ela vai reduzir o espaço por onde passam os nervos, comprimindo-os. Se a região afetada for a lombar, as pernas sofrem; se for a cervical, os braços.

Outros vilões são a síndrome do túnel do carpo, causada pela compressão do nervo mediano no punho; a síndrome miofascial, que provoca dor irradiada em cabeça e pescoço devido a tensões musculares e inflamação de terminações nervosas por postura errada ou esforço repetitivo; e até a esclerose múltipla, envolvendo compressão medular.

Diabetes, infecções e até saúde mental

Choques frequentes também podem estar relacionados a doenças sistêmicas. A neuropatia diabética, complicação do diabetes mal controlado, causa degeneração progressiva de nervos periféricos —principalmente nos pés e mãos—, gerando sensação de ardência, formigamento e descargas elétricas.

Infecções como herpes-zóster, tuberculose e até meningite também podem comprometer os nervos. Em casos mais raros, tumores e abscessos são os culpados.

Mas nem sempre a origem é física. Ansiedade, estresse e ataques de pânico podem alterar o funcionamento nervoso, seja por tensões musculares e inflamações ou por descargas químicas de neurotransmissores como serotonina e adrenalina. Nesses casos, o choque é real para quem sente, mas não vem de uma lesão concreta: é a mente amplificando sinais do corpo.

O que fazer diante dos choques?

Se as descargas elétricas são frequentes e sem explicação, o caminho é procurar um médico. O diagnóstico costuma começar por exames de imagem para descartar compressões nervosas. Caso não sejam encontradas causas mecânicas, investigam-se doenças neurológicas, metabólicas ou emocionais.

O tratamento varia: analgésicos e corticoides ajudam nas crises agudas; antidepressivos, anticonvulsivantes, fisioterapia e acupuntura são opções para quadros crônicos. Consultar um profissional de saúde mental também pode render resultados positivos.

No caso do diabetes, controlar a glicemia é essencial para evitar a progressão da neuropatia.

Cirurgia só entra em cena em situações extremas, quando há estenoses (estreitamento de dutos ou passagens), tumores ou hérnias intratáveis — muitas vezes resolvidas por técnicas endoscópicas, de recuperação rápida e pouco invasivas.

*Com informações de reportagem publicada em 05/08/2024