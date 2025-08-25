Topo

Notícias

Sensação após título no Canadá, Mboko cai na estreia no US Open

25/08/2025 14h34

A canadense Victoria Mboko, uma das grandes revelações do ano no tênis feminino, não passou da primeira rodada do US Open, ao ser derrotada pela tcheca Barbora Krejcikova nesta segunda-feira (25).

A experiente Krejcikova (29 anos), vencedora de dois Grand Slams, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 22 minutos.

Mboko, que vai completar 19 anos na terça-feira, chegou a Nova York sob grande expectativa, depois de vencer de forma assombrosa o WTA 1000 do Canadá, em Montreal, no início do mês.

A jovem conseguiu o primeiro título da carreira jogando em casa depois de uma campanha na qual eliminou quatro campeãs de Grand Slam, entre elas a americana Coco Gauff e a japonesa Naomi Osaka.

Com essa vitória, que a levou da 85ª para a 23ª posição no ranking da WTA, a estreia de Mboko foi programada para a quadra Louis Armostrong, a segunda maior de Flushing Meadows.

Mas a qualidade do tênis de Krejcikova, atual número 62 do mundo, acabou prevalecendo sobre a promessa canadense.

Mboko, que jogou com o pulso enfaixado devido a uma lesão que sofreu no WTA 1000 do Canadá, cometeu dez duplas faltas e foi praticamente inofensiva com seu serviço, com aproveitamento muito baixo no primeiro (64%) e no segundo saque (28%).

Na devolução, ela não confirmou nenhum dos dois break points que teve na partida.

Sem a confiança que mostrou no Canadá, Mboko não foi páreo para Krejcikova, que construiu sua vitória com quebras nos inícios de cada set.

"Eu a vi em Montreal. O que ela conseguiu foi enorme. Jogou muito bem", Krejcikova, que já foi número 2 do mundo. "Fiquei realmente feliz quando ela ganhou, porque foi uma grande vitória".

gbv/raa/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Candidato boliviano Quiroga acusa Maduro de chefiar "conglomerado criminoso" (entrevista à AFP)

'Não dá para Eduardo ganhar R$ 46 mil pra atacar o país', diz Raquel Landim

Polícia acha 125 animais em situação de maus-tratos em ONG da Grande São Paulo

Trump estuda se reunir com Coreia do Norte e surpreende líder da Coreia do Sul

Netanyahu diz que Israel lamenta "acidente" em hospital de Gaza atingido por ataque israelense

Venezuela anuncia operação antidrogas enquanto EUA acusa Maduro de tráfico

Valdemar sobre julgamento de Bolsonaro: 'Trump é a nossa única saída'

Netanyahu classifica como 'acidente trágico' o assassinato de cinco jornalistas em bombardeio israelense em Gaza

Ataque israelense contra hospital em Gaza mata 5 jornalistas

ONG israelense acusa general de crimes de guerra na Cisjordânia

Sensação após título no Canadá, Mboko cai na estreia no US Open