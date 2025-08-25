Topo

Notícias

Selic no fim de 2025 continua em 15%, aponta Focus; a de 2026 segue em 12,50%

Brasília

25/08/2025 09h04

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15% pela nona semana consecutiva, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido os juros neste nível na mais recente reunião, em 30 de julho.

No seu comunicado, o Copom afirmou que a incerteza demanda "cautela" na condução da política monetária. E informou que antecipa uma "continuação na interrupção do ciclo de alta de juros", para avaliar se a manutenção da Selic em 15,0% por período "bastante prolongado" é suficiente para fazer a inflação convergir à meta.

"O Comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado", disse o Copom.

Considerando apenas as 65 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também se manteve em 15%.

A mediana para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,50% pela 30ª semana consecutiva. Levando em conta apenas as 63 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária caiu para 12,38%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 28ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10% pela 35ª semana consecutiva.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Governo regulamenta compras governamentais de alimentos da MP antitarifaço

Alemanha participará de garantias de segurança para Ucrânia, diz vice-chanceler

Bombeiros avançam no combate aos incêndios na Espanha

Lucy, célebre ancestral humana, é exposta pela primeira vez na Europa

Conheça os principais filmes da 82ª edição do Festival de Veneza

Associação da Imprensa Estrangeira exige explicações de Israel pelas mortes de jornalistas em Gaza

'Mayo' Zambada, cofundador do cartel de Sinaloa, pronto para se declarar culpado nos EUA

Israel diz que reduzirá tropas no Líbano se Beirute tomar medidas para desarmar o Hezbollah

Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha têm lentidão após problema em estação

Moraes vota por endurecer pena de militar em crime de estupro de vulnerável

Noruega inaugura primeiro armazém comercial de CO? do mundo