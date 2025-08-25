Topo

Seca histórica atingiu Europa e bacia mediterrânea em agosto, mostra relatório

25/08/2025 11h39

No início de agosto, a seca atingiu de maneira "excepcional" a Europa e a região mediterrânea, com mais da metade (51,3%) dos solos afetados, segundo dados recentes divulgados pelo Observatório Europeu da Seca (EDO). 

Um índice tão elevado nunca havia sido registrado para o período de 1º a 10 de agosto desde o início das observações, em 2012, de acordo com uma análise da agência AFP, com base nos dados divulgados. 

Desde meados de abril, cerca de metade dessa área tem sido afetada. O episódio supera a forte seca registrada no verão de 2022. 

O indicador de seca do observatório do programa europeu Copernicus, baseado em observações por satélite, combina o nível de precipitações, a umidade dos solos e o estado da vegetação. Ele é dividido em três níveis de seca: monitoramento, alerta e alarme. 

No início de agosto, 7,8% da Europa e da região mediterrânea estavam em estado de alarme; 38,7% em alerta; e 4,9% em monitoramento. 

O Cáucaso e o norte dos Bálcãs são as regiões mais afetadas pela seca. A Geórgia e a Armênia estão com 97% de seus territórios atingidos, assim como a Bulgária e o Kosovo.  

Já a Sérvia, a Macedônia do Norte, a Albânia, a Hungria e Montenegro têm pelo menos três quartos de suas áreas em alerta ou alarme. 

Ondas de calor

Essa parte da Europa foi atingida em julho e agosto por ondas de calor, que favoreceram muitos incêndios florestais, alguns deles fatais, como foi o caso em Montenegro e na Albânia, onde uma pessoa morreu em cada país, vítimas dos incêndios. 

Espanha, Portugal e Itália, também foram afetados por incêndios violentos no início do mês e agora enfrentam a seca apenas de forma localizada.  

Segundo os dados mais recentes, 69,5% do território do Reino Unido e 63% do território da França estão enfrentando algum nível de seca, seja em monitoramento, alerta ou alarme. 

A única melhora observada foi no centro da Europa. A umidade dos solos e o estado da vegetação voltaram a condições normais na Alemanha, Suíça, Áustria e República Tcheca, que haviam sido mais afetadas nos meses anteriores. 

Segundo cálculos da agência AFP com base em estimativas por país fornecidas pelo sistema europeu de informação sobre incêndios florestais (Effis), os incêndios já devastaram mais de um milhão de hectares na União Europeia em 2025, superando em apenas oito meses o recorde de área queimada em um ano inteiro. 

(Com agências)

