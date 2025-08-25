Topo

Se STF fosse contido, mais gente teria morrido na pandemia, diz Gilmar

Adriana Ferraz
do UOL

Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 17h02

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes rebateu hoje a declaração dada por seu colega André Mendonça sobre a necessidade de "autocontenção do Judiciário".

O que aconteceu

"Se nós tivéssemos sido contidos durante a pandemia, muito provavelmente não teríamos tido 'só' 700 mil mortos", afirmou Gilmar. O ministro relembrou que seu então companheiro de STF Ricardo Lewandowski ordenou que o governo Jair Bolsonaro comprasse vacinas contra a Covid-19 à época.

Gilmar ressaltou mais uma vez que a "maioria do Supremo" apoia e dá suporte ao ministro Alexandre de Moraes. Sobre a declaração de Mendonça, ele disse não considerar "relevante".

Certamente tem muita gente que se antipatiza conosco, mas que teve a família salva, parentes salvos, graças a essa ação, que alguém vai dizer ser ativista. Mas isso tem total respaldo na Constituição, que consagra o direito à saúde

Gilmar Mendes, ministro do STF

As críticas de Mendonça

Na semana passada, no Rio, Mendonça afirmou que o fortalecimento do Estado democrático de Direito "demanda uma alta contenção do Poder Judiciário". No mesmo dia, ele ainda falou que um "bom" juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo". E que as decisões de juízes devem "gerar a paz social, e não caos, incerteza e insegurança".

Inelegibilidade de Bolsonaro

Questionado sobre as chances de o ex-presidente Jair Bolsonaro disputar a eleição em 2026, o ministro foi enfático: "A decisão já transitou em julgado. Não há espaço para brincadeiras nessa temática", disse Gilmar, que participou de evento do Grupo Esfera Brasil, que também reuniu governadores e presidentes de partidos para apresentar propostas para o país e discutir o cenário eleitoral em São Paulo.

Gilmar afirmou não acreditar que algum dos ministros da Primeira Turma peça vista no processo que aponta Bolsonaro como principal articulador da tentativa de golpe. O julgamento está marcado para começar no dia 2 de setembro. Cinco ministros da Primeira Turma vão participar: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux.

