Sakamoto: 'Se Bolsonaro for ao STF, dificulta prisão domiciliar'

A presença de Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) pode enfraquecer a tese de problemas graves de saúde, dificultando pedidos de prisão domiciliar, analisou o colunista Leonardo Sakamoto na edição de hoje do UOL News - 2ª edição.

Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, precisa de autorização para comparecer ao julgamento presencialmente, o que pode impactar a estratégia de sua defesa.

O presidente Jair Bolsonaro sofreu um ataque terrível em 6 de setembro de 2018 que deixou sequelas. O fato de utilizá-lo politicamente não tira o fato de que o ataque aconteceu. Não estou entrando no método que a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro não é sensível. O ponto é o seguinte: Bolsonaro, apesar de ter uma saúde sensível, vai a motociatas e a eventos com muita gente. Quando esteve no hospital, disse que estava mal, mas saiu gritando com o oficial de justiça que estava cumprindo o seu dever.

Se o ex-presidente Jair Bolsonaro for acompanhar seu julgamento no Supremo Tribunal Federal, vai passar a imagem de que está muito bem de saúde. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

'Defesa de Bolsonaro tenta mitigar danos e garantir prisão domiciliar', diz Sakamoto

Sakamoto avalia que a defesa de Bolsonaro aposta na redução de danos, já considerando a condenação do ex-presidente como praticamente certa. Os advogados trabalham para questionar o julgamento e garantir condições menos severas de cumprimento de pena, como prisão domiciliar, caso a saúde dele seja considerada frágil.

Os defensores de Bolsonaro estão tentando trabalhar com a mitigação de danos. A chance de ele ser condenado é a mesma de o sol nascer. Vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, mas vai acontecer. A chance é mínima de ser absolvido diante da profusão de provas disponíveis.

Sabendo disso, os defensores do ex-presidente estão buscando deixar algumas coisas engatilhadas, tentando no futuro um questionamento do julgamento, mas também reduzir a pena e tentar garantir que ele cumpra essa pena fora de um presídio ou fora de uma sala de Estado maior, como aquela que foi organizada já na Polícia Federal em Brasília.

Fica muito difícil para os defensores justificarem que você precisa de uma ação humanitária para retirar Bolsonaro da cadeia e mantê-lo em casa, numa prisão domiciliar, com o argumento de sua situação de saúde, se ele mostrar lá no julgamento que está bem, com caras e bocas, dando entrevista depois, ficando irritado e tudo mais.

Daqui até o julgamento, ele vai ter que mostrar que a saúde dele tá fragilizada para depois cavar e tentar conseguir essa opção, que não é obrigatória. O Supremo e nenhum tribunal precisa dar. Mas muitos tribunais, diante de uma situação de saúde complicada, garantem a prisão domiciliar. Então, neste momento, não ir no julgamento ajuda Bolsonaro a construir a justificativa de que ele precisa ficar em casa. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

