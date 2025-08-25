Topo

Saiba quando será pago o 4º lote da restituição do Imposto de Renda

Imposto de renda 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

25/08/2025 06h00

O quarto lote de restituição do Imposto de Renda será pago na sexta-feira (29). A consulta ao lote já foi liberada.

Calendário de pagamento da restituição do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe a restituição primeiro?

A prioridade é para os idosos. Primeiro recebem aqueles com 80 anos ou mais. Em seguida, são contemplados contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Caso haja empate nos critérios, a data de entrega da declaração define quem recebe primeiro, conforme determina a Receita Federal.

Ordem de prioridade na restituição:

  1. Idosos com 80 anos ou mais
  2. Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves
  3. Contribuintes cuja principal renda seja o magistério
  4. Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber via PIX
  5. Todos os demais contribuintes

Como verificar a restituição do IRPF

Para conferir se a restituição está incluída no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).

As informações sobre a restituição são atualizadas todos os meses. Caso o pagamento não esteja previsto no lote consultado e não existam pendências na declaração, será exibida apenas a mensagem "em fila de restituição".

