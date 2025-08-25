Topo

Notícias

Rio investe R$ 27 milhões na compra de 80 sistemas antidrone

25/08/2025 18h49

O Gabinete de Segurança Institucional do estado do Rio de Janeiro (GSI-RJ) fez nesta segunda-feira (26) pregão para a compra de 80 sistemas de neutralização de aeronaves não tripuladas, conhecidos como sistemas antidrone. O investimento, de quase R$ 27 milhões, será destinado a equipamentos que vão ser utilizados pelas polícias Civil e Militar e pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

A iniciativa temo objetivo de fortalecer a segurança institucional e proteger áreas sensíveis contra o uso indevido de drones em atividades ilícitas, principalmente as áreas do sistema penitenciário do Estado.

"A aquisição dos sistemas antidrone faz parte do investimento que estamos fazendo num grande pacote de tecnologia. Já são mais de R$ 4,5 bilhões investidos em câmeras corporais, de reconhecimento facial, leitura de placas, drones e outros equipamentos de ponta que são grandes aliados da segurança pública", disse o governador Cláudio Castro, em nota.

Os novos equipamentos têm tecnologia de bloqueio de sinais por radiofrequência (Jammer), capazes de detectar, rastrear e neutralizar drones que representem risco à segurança pública.

A medida é uma resposta do governo ao aumento da utilização desses dispositivos em ações criminosas, como vigilância ilegal, transporte de objetos proibidos, como armas, drogas e celulares para dentro de complexos prisionais, ameaças a autoridades e agentes de segurança, e até mesmo o lançamento de artefatos explosivos.

De acordo com o governo, a implementação dos sistemas antidrone trará benefícios como a prevenção de acesso a itens proibidos: impedir a entrega de armas, drogas, explosivos e celulares em unidades prisionais; além de reforçar a segurança de autoridades e da população durante operações e eventos de grande concentração; reduzir os riscos de colisões, interrupções e danos a propriedades causados por drones não autorizados e inibir atividades criminosas como contrabando, espionagem e ataques terroristas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Republicanos da Califórnia entram com ação para bloquear plano de redistritamento

Trump diz que está destituindo diretora Cook do Fed

Milei apoia irmã citada em caso de corrupção e critica 'argentinos do mal'

EUA mandam mais navios para o sul do Caribe de olho nos cartéis de drogas, dizem fontes

Universidad de Chile apresenta denúncia por violência em jogo na Argentina contra Independiente

Coreia do Norte poderia produzir de 10 a 20 armas nucleares por ano, diz líder sul-coreano

Justiça suspende decisão do Cade sobre Moratória da Soja

Chefe da unidade de inovação do Pentágono renuncia em nova mudança militar, dizem fontes

Governo anuncia R$ 12 bi de crédito para inovação da indústria 4.0

'EUA e Ocidente são inertes diante do genocídio em Gaza', diz professor

Aposta de MG acerta Lotofácil e ganha R$ 1,7 milhão; confira dezenas