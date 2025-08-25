Republicanos assume Tarcísio como potencial candidato ao Planalto em 2026

Topo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas - RAUL LUCIANO - 9.jul.2025/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
25/08/2025 22h35

O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, sinalizou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, filiado ao partido, pode disputar a Presidência da República em 2026.

O que aconteceu

É a primeira vez que Pereira admite publicamente a possibilidade de o governador concorrer ao Planalto. Até então, o partido defendia que Tarcísio concorresse à reeleição ao governo de São Paulo.

Ano que vem teremos eleições gerais. Seremos um dos poucos partidos a existir depois das eleições . Para isso, vamos ampliar nossas bancadas de deputados estaduais e federais e senadores. E, quem sabe, se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato à Presidência da República. Não é, Tarcísio?
Marcos Pereira, presidente do Republicanos

PL quer filiar Tarcísio para disputar o Planalto. O discurso de Pereira foi realizado durante a convenção de 20 anos do partido e após o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmar que o governador deve se filiar à sigla caso decida concorrer à presidência no próximo ano. O PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na semana passada, Pereira desconversou sobre candidatura de Tarcísio. O episódio ocorreu em um almoço com Lula (PT), no qual o presidente reconheceu a possibilidade de o governador ser seu adversário em 2026.

Tarcísio é o candidato do Centrão. A Federação UP (União Brasil e PP) apoia o nome dele para a disputa da presidência e costura o nome do presidente do PP, Ciro Nogueira, para vice-presidente da chapa.

O entendimento é que o país precisa de alguém "equilibrado", e Tarcísio seria o nome adequado para representar os partidos de centro. Lideranças do Republicanos, União Brasil, PP e até do PT já dão como certo o nome do governador de São Paulo na disputa. Tarcísio, no entanto, só deve oficializar a candidatura se tiver o apoio de Bolsonaro.

