Republicanos da Califórnia entram com ação para bloquear plano de redistritamento

25/08/2025 21h19

Por Brad Brooks

(Reuters) - Os republicanos da Califórnia entraram nesta segunda-feira com sua segunda ação judicial contra o plano de redistritamento do governador Gavin Newsom, que visa dar aos democratas mais cinco cadeiras no Congresso em meio a uma disputa nacional por vantagens nas eleições de 2026.

A ação movida pelos parlamentares republicanos argumenta que o plano de redistritamento vai contra a Constituição da Califórnia e as exigências de que os mapas distritais sejam elaborados por um órgão independente de redistritamento.

"Esta é uma questão de boa governança no Estado da Califórnia", disse Corrin Rankin, presidente do Partido Republicano da Califórnia, em uma coletiva de imprensa anunciando a ação legal. "Os californianos merecem ter o direito de escolher nossos parlamentares."

O esforço de Newsom e dos democratas no Legislativo da Califórnia para reformular os mapas do Estado para o Congresso foi aprovado na semana passada. Isso ocorreu em resposta à pressão dos republicanos do Texas para aprovar novos mapas daquele Estado para o Congresso, o que poderia dar ao Partido Republicano mais cinco cadeiras no Congresso, conforme solicitado pelo presidente Donald Trump.

Trump está pedindo a vários Estados controlados pelos republicanos que reformulem seus mapas para o Congresso antes das eleições de meio de mandato do ano que vem, em um esforço para manter o controle da Câmara.

Os republicanos da Califórnia já haviam entrado com uma ação judicial para impedir o plano de redistritamento de Newsom, mas ela foi rejeitada pela Suprema Corte do Estado na semana passada.

Nesta segunda-feira, os parlamentares entraram com uma petição de emergência no tribunal superior contra o Legislativo da Califórnia e a secretária de Estado da Califórnia, Shirley Weber.

"As proteções da Constituição sobre o redistritamento são essenciais para garantir que os californianos sejam poupados da influência política e da turbulência inerente ao desenho perpétuo de mapas nas mãos do Legislativo", diz a ação judicial.

O gabinete de Weber não quis comentar.

Hannah Milgrom, porta-voz de Newsom, disse em uma declaração por escrito que a contestação judicial republicana fracassaria.

"Os bajuladores de Trump já foram destruídos uma vez no tribunal. Agora, eles estão tentando novamente -- proteger a tomada de poder de Trump e impedir que os eleitores tenham uma palavra a dizer... Eles perderão", disse ela.

Trump disse a repórteres em Washington nesta segunda-feira que seu governo poderia contestar o redistritamento da Califórnia com sua própria ação judicial. Newsom, no X, disse: "vamos lá".

O plano de redistritamento do Texas que foi aprovado no Senado na madrugada de sábado também é alvo de ação judicial.

Um grupo de 13 residentes do Texas entrou com uma ação judicial contra o governador Greg Abbott no fim de semana, argumentando que o plano de redistritamento era racialmente discriminatório.

