Reino Unido procura combater melhor os chamados 'crimes de honra'

O governo britânico anunciou nesta terça-feira (26, data local) novas medidas destinadas a prevenir e combater de forma mais eficaz os delitos conhecidos como "de honra", vários dos quais chocaram a opinião pública nos últimos anos.

Os chamados crimes de honra abrangem toda forma de violência contra meninas e mulheres em nome de códigos tradicionais de honra, exercida, em particular, por parentes.

"Por tempo demais, permitiu-se que esses crimes devastadores, que incluem assassinatos (...), mutilações genitais femininas e casamentos forçados, acontecessem nas sombras", afirmou o Ministério do Interior em um comunicado.

Para combater melhor esse fenômeno, que segundo os números desse ministério continua sendo marginal (2.755 crimes registrados na Inglaterra e País de Gales), o governo britânico trabalhará em uma nova definição legal para levar em conta melhor sua especificidade.

No entanto, não especificou se pretende transformá-lo em uma circunstância agravante que aumentaria as penas previstas.

Também se pretende realizar cursos de formação específicos para professores, membros das forças de segurança e trabalhadores sociais, além de lançar uma ampla campanha de conscientização para que as vítimas possam se expressar livremente.

"Usaremos todos os meios ao nosso alcance para garantir que os autores sejam levados à justiça e que as vítimas estejam protegidas", declarou a Ministra do Interior, Yvette Cooper, citada no comunicado.

A associação Karma Nirvana e outras 22 organizações beneficentes expressaram satisfação com essas novas medidas.

Vários casos chocaram a opinião pública nos últimos anos, entre eles o feminicídio de Fawziyah Javed em 2021, que queria se divorciar.

"Fico feliz que o Governo tenha ouvido nossos pedidos de uma definição legal para esses crimes (...)", disse Yasmin Javed, mãe de Fawziyah, também citada na nota.

"Espero que isso ajude muitas pessoas", concluiu.

