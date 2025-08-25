Topo

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 14 milhões; confira dezenas sorteadas

25/08/2025 20h02Atualizada em 25/08/2025 20h53

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas hoje no concurso 6809 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 03-16-38-48-66.

O próximo concurso será realizado na terça, com prêmio estimado de R$ 14 milhões.

Houve 36 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 15.390,19.

4.223 apostas acertaram três números e faturaram R$ 124,94 cada uma.

112.085 apostas com dois acertos levaram R$ 4,70.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

