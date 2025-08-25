Topo

Notícias

'Quem sabe teremos um candidato a presidente, não é Tarcísio?', diz presidente do Republicanos

Brasília

25/08/2025 22h04

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, sugeriu nesta segunda-feira, 25, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pode concorrer à presidência nas eleições 2026, "se a conjuntura dos acontecimentos permitir". A declaração ocorreu durante a comemoração dos 20 anos da legenda, em evento realizado em Brasília com a presença do governador de São Paulo.

Marcos Pereira citou a eventual candidatura após dizer que a legenda vai "seguir crescendo" e que o Republicanos será "um dos poucos partidos que vão restar depois das eleições". "Nós, os prudentes, continuaremos defendendo o entendimento político entre pessoas que pensam diferente. Devemos ser guardiões da ordem e da justiça", disse.

O deputado apontou que a legenda precisaria do trabalho dos filiados presentes no evento. "Vamos ampliar bancadas, reeleger e eleger governadores e quem sabe, se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato a presidente, não é Tarcísio?", indicou.

No mesmo dia em que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, declarou que quer levar Tarcísio de Freitas para seu partido, o governador de São Paulo declarou que fez um "casamento político" com o Republicanos, legenda a qual está filiado desde as eleições de 2022.

"Me lembro de um dia especial, que foi o dia do meu casamento político com o Republicanos. E me casei na política com o Republicanos junto com a senadora Damares", disse o governador durante evento de celebração dos 20 anos do Republicanos.

No evento, Tarcísio entregou uma homenagem à deputada Rosângela Gomes (RJ).

"O nosso partido é conservador, é um partido que preza pela vida, que preza pela família. E a mulher tem essa característica, cuidar da vida, cuidar da família, cuidar do seu lar, são as nossas leoas que vão cuidar também da sua cidade, do seu estado e do nosso País", disse o governador.

Nesta segunda-feira, Valdemar Costa Neto afirmou que o governador de São Paulo deve se filiar ao PL caso concorra à Presidência da República no próximo ano.

"O Tarcísio já declarou na semana passada, em jantar com governadores, que se for candidato a presidente no ano que vem, que ele assina com o PL. Ele já havia falado isso para mim. Mas hoje ele é candidato a governador e está em outro partido", disse Valdemar nesta segunda-feira, 25, em entrevista.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

'Quem sabe teremos um candidato a presidente, não é Tarcísio?', diz presidente do Republicanos

Bukele defende novas regras de disciplina escolar em El Salvador

TCU reafirma que militar expulso não deve ter direito a pensão

Mercosul e Canadá retomam negociações de acordo de livre comércio

PGR pede PF em 'tempo integral' perto da casa de Bolsonaro

Projeto contra adultização tem apoio de senadores para acelerar votação nesta quarta (27)

André Mendonça é o novo relator do inquérito sobre descontos do INSS

Gilmar Mendes diverge de Moraes e impede emissão de relatórios do Coaf sem autorização judicial

Republicanos da Califórnia entram com ação para bloquear plano de redistritamento

Trump demite Cook, do Fed, alegando declarações falsas em formulários de hipoteca

Milei apoia irmã citada em caso de corrupção e critica 'argentinos do mal'