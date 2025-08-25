Topo

Notícias

Quem é o canadense preso por suspeita de estupro em hotel em Moema, zona sul de São Paulo

São Paulo

25/08/2025 10h41

Um homem canadense de 66 anos, identificado como Jamil Areeki, foi preso em flagrante por suspeita de estuprar duas funcionárias de um hotel localizado em Moema, na zona sul da cidade de São Paulo, na sexta-feira, 22. As mulheres têm 21 e 33 anos. A defesa dele não foi localizada.

Segundo policiais envolvidos no caso, Areeki nasceu no Iêmen e foi naturalizado canadense. É piloto aposentado desde 2024 de uma das maiores companhias aéreas do mundo, a Qatar Airways. Ele atuou na companhia desde a sua fundação, há cerca de 30 anos, até a aposentadoria, em novembro passado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso ocorrido na Alameda dos Anapurus, onde o homem estava hospedado, foi registrado como estupro pelo 27º Distrito Policial (Ibirapuera).

"O Consulado canadense foi comunicado sobre os fatos. Demais detalhes serão preservados por se tratar de crime de natureza sexual", disse a SSP.

A reportagem foi até o hotel, mas um funcionário disse que a equipe recebeu a orientação de não comentar o caso. Procurados, o hotel e o Consulado do Canadá em São Paulo também não se manifestaram.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Pesquisa Genial/Quaest aponta que 49% acreditam que uso da Magnitsky contra Moraes é injusta

Trump denuncia 'expurgo' na Coreia do Sul antes de se encontrar com o presidente Lee

Presidência da República precisa diminuir o número de ministérios, afirma Tarcísio

Gato Preto já tinha cometido outras infrações antes de bater Porsche em SP

Trump diz que continuará a fazer acordos como o da Intel

Tarcísio sanciona lei que proíbe manter cães e gatos em correntes em SP

Quem é o canadense preso por suspeita de estupro em hotel em Moema, zona sul de São Paulo

Irã discute com a Rússia seu programa nuclear antes de reunião com europeus

EXCLUSIVO-EUA confirmam primeiro caso humano de mosca-da-bicheira ligado a surto na América Central

Genial/Quaest: 52% consideram que Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe de Estado

FIEMG propõe que governo tome medidas antidumping contra tarifaço de Trump