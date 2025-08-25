Quem é a ex-mulher de Bolsonaro feita refém por bandidos no RJ

Rogéria Nantes Braga, 65, e os pais dela foram feitos reféns em casa por criminosos durante um assalto na manhã de ontem no interior do Rio de Janeiro. Filiada ao PL, a ex-esposa de Jair Bolsonaro foi vereadora e já travou disputas com o político.

Quem é Rogéria

Foi a primeira esposa de Bolsonaro. Juntos, eles tiveram Flávio, Carlos e Eduardo. Jair Renan, por sua vez, é filho do ex-presidente com Ana Cristina Siqueira Valle, enquanto a mais nova, Laura, é fruto do relacionamento com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Ela já foi duas vezes vereadora do Rio. O primeiro mandato foi de 1993 a 1996 e o segundo, de 1997 a 2000. Rogéria é formada em publicidade e pós-graduada em comunicação em marketing e administração empresarial.

O casamento com Bolsonaro, já em crise, terminou em 1997. Ana Cristina engravidou do ex-presidente naquele ano. As rusgas entre o então casal tornaram-se públicas, já que ambos eram figuras públicas —ela, vereadora, e ele, deputado federal. O divórcio saiu oficialmente dois anos depois, em 1999.

Após a separação, ele tentou tirar a ex da vida política. Nas eleições de 2000, Jair tentou impedi-la de usar seu sobrenome na campanha e escalou o filho Carlos, então com apenas 17 anos, para disputar uma vaga na Câmara Municipal do Rio contra a própria mãe. Ele venceu e está hoje em seu sétimo mandato.

Rogéria não conseguiu se eleger na última vez que tentou, em 2020. Diferentemente do que aconteceu em 2000, ela se apresentou em vídeos postados em sua conta no Instagram como "Rogéria Bolsonaro. Ex-esposa de Jair Bolsonaro e mãe de Carlos, Flávio e Eduardo". Com apenas 2 mil votos, não conseguiu voltar ao cargo. Em 2022, se filiou ao PL, partido em que o ex-companheiro e os filhos estão atualmente, mas não se lançou para nenhum cargo público desde então.

Hoje, a relação dela com Bolsonaro é amigável. Nas redes sociais, ela costuma fazer postagens em apoio ao ex-marido e aos três filhos. Em uma das publicações de abril, quando o ex-presidente passou por uma cirurgia, ela pediu para que ''Deus abençoasse, guardasse e protegesse'' o ex.

Como foi o assalto

Rogéria e os pais foram feitos reféns com ''arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva'', segundo Flávio Bolsonaro. Ele postou nas redes sociais um vídeo do imóvel revirado. As imagens mostram papeis no chão, uma mala em cima da mesa e uma gaveta em cima de uma cama. Na publicação, o senador disse que os familiares "estão todos bem".

Segundo o político, os criminosos abordaram sua mãe. Disseram "que sabiam quem ela era" e queriam saber onde estava o "dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós".

Flávio afirmou que "como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô". O veículo foi recuperado e submetido a perícia, segundo a Polícia Civil. Até a manhã de hoje, os suspeitos ainda não haviam sido localizados, e os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificá-los.