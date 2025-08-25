Pulmão de porco é transplantado pela 1ª vez em humano e funciona por 9 dias

O pulmão de um porco geneticamente modificado foi transplantado pela primeira vez para um corpo humano. O órgão funcionou por nove dias, mas, apesar de promissora, a técnica tem desafios e precisa de mais pesquisas antes de ser utilizada em humanos vivos.

O que aconteceu

Cientistas fizeram um xenotransplante, transferência de órgão entre espécies diferentes. O pulmão de um porco modificado com seis genes foi colocado no corpo de um homem de 39 anos com morte encefálica declarada após hemorragia cerebral. O relato do caso foi publicado hoje na revista Nature Medicine.

O órgão permaneceu viável e funcional por 216 horas, ou seja, nove dias. Durante o monitoramento, não houve sinais de rejeição hiperaguda ou infecção. Esse é o objetivo com a modificação genética.

Um edema grave (inchaço) foi observado 24 horas após o transplante. Os pesquisadores identificaram acúmulo de líquido, provavelmente devido a um dano no tecido provocado no momento em que o fluxo sanguíneo do órgão foi restaurado.

A presença de anticorpos sinalizou rejeição, que pareceu contribuir para danos ao enxerto. Isso ocorreu nos dias 3 e 6 após o procedimento, com recuperação parcial no dia 9. Medicamentos de imunossupressão foram usados, com ajustes feitos ao longo do período de observação. Ao jornal The Guardian, o professor Peter Friend, da Universidade de Oxford, observou que a própria morte cerebral do receptor provoca um estado inflamatório agudo. Então, parte do que os cientistas viram pode ter sido em função disso.

O estudo demonstra viabilidade, mas há desafios. Os pesquisadores citam problemas relacionados à rejeição e infecção de órgãos e falam que mais estudos pré-clínicos são necessários antes de levar a técnica à prática clínica.

Ressalvas

O estudo foi feito em apenas uma pessoa. "Esses pulmões não são capazes de sustentar um paciente de forma independente", disse Justin Chan ao The Guardian, um cirurgião de transplante de pulmão do NYU Langone Transplant Institute, que não estava envolvido no estudo.

Resultado é um "passo a mais" na pesquisa com xenotransplante. A viabilidade de outros órgãos do animal, como fígado, rins e coração, já foi estudada. "Muito mais trabalho é necessário e não estamos no alvorecer de uma era de xenotransplante pulmonar usando pulmões de porco", disse Andrew Fisher, professor de transplante de pulmão na Universidade Newcastle.

Poucos procedimentos foram feitos em pessoas vivas. Na maioria deles, elas morreram semanas ou meses após a cirurgia, não necessariamente devido a complicações relacionadas ao transplante. Em janeiro deste ano, Tim Andrews, 66, recebeu um rim de porco em Boston após mais de dois anos em diálise e segue vivendo com o órgão do animal.

Xenotransplante com pulmão é particularmente complicado. O órgão precisaria ser capaz de responder aos danos da poluição e de infecções. "O sistema imunológico no pulmão é muito sensível e muito ativo, o que significa que, quando você está lidando com um transplante de órgãos, em que você sabe que não quer que o sistema imunológico seja muito ativo, isso representa desafios extras", disse Fisher.