Proprietária da Temu, PDD, supera estimativas de receita no 2º tri

25/08/2025 12h09

(Reuters) - A empresa de comércio eletrônico PDD Holdings , que opera as plataformas de baixo custo Pinduoduo na China e Temu internacionalmente, superou as estimativas do mercado para a receita trimestral nesta segunda-feira, embora o lucro líquido tenha caído devido a investimentos para evitar a crescente concorrência.

As ações da empresa, listadas nos Estados Unidos, subiram 0,3% nas negociações pré-mercado, depois que a empresa divulgou lucro ajustado por ADS no segundo trimestre de 22,07 iuanes, superando as estimativas do mercado de 15,74 iuanes.

O governo chinês tem procurado estimular o consumo interno para reanimar a economia que está enfrentando várias pressões, incluindo um setor imobiliário fraco e as políticas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump.

Para atrair clientes, as principais empresas de comércio eletrônico, incluindo Pinduoduo, JD.com e Alibaba , recorreram a descontos e ofertas promocionais. Embora isso tenha ajudado a impulsionar a demanda, também provocou uma guerra de preços.

Além da necessidade de manter os preços baixos na China, as margens da PDD têm sofrido pressão nos últimos trimestres devido a um investimento de vários bilhões de dólares em programas de suporte ao comerciante e à medida que as tarifas dos EUA aumentam os custos relacionados à remessa internacional.

Os lucros do segundo trimestre mostraram que a PDD aumentou os gastos em todos os setores, desde custos com servidores até despesas com vendas e marketing, como parte de seu esforço para melhorar o ecossistema para comerciantes e consumidores.

(Reportagem de Deborah Sophia em Bengaluru e Casey Hall em Xangai)

