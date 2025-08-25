Topo

Notícias

Projeto contra adultização tem apoio de senadores para acelerar votação nesta quarta (27)

Brasília

25/08/2025 21h40

O Senado Federal já coletou o número mínimo de assinaturas para acelerar a tramitação do projeto de lei contra adultização de crianças e adolescentes na internet. A expectativa é que a proposta seja votada nesta quarta-feira, 27, segundo o autor do texto, Alessandro Vieira (MDB-SE).

O projeto, que tem o apoio de líderes da Casa, prevê mecanismos para combater conteúdos de exploração sexual infantojuvenil em ambiente digital. E cria regulações para o uso de redes e jogos online para crianças e adolescentes.

A expectativa dos senadores é de uma aprovação célere, já que se trata uma demanda de amplo apoio popular. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto - agora, o Senado apenas é responsável por dar o crivo final ao projeto, para ir a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para garantir o apoio da oposição, o relator na Câmara, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) precisou fazer mudanças no texto. Essas alterações foram vistas como "razoáveis" por Alessandro Vieira.

Esse projeto já tinha apoio de conservadores no Senado - o principal deles sendo de Damares Alves (Republicanos-DF).

A expectativa é que a relatoria do texto no Senado volte para Flávio Arns (PSB-PR). "Eu penso que vai ser votado de forma célere, porque é uma exigência da sociedade isso, para que não se procrastine o trabalho. Pelo menos se viesse a relatoria para mim, eu faria isso rapidamente", afirma o senador.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

'Quem sabe teremos um candidato a presidente, não é Tarcísio?', diz presidente do Republicanos

Bukele defende novas regras de disciplina escolar em El Salvador

TCU reafirma que militar expulso não deve ter direito a pensão

Mercosul e Canadá retomam negociações de acordo de livre comércio

PGR pede PF em 'tempo integral' perto da casa de Bolsonaro

Projeto contra adultização tem apoio de senadores para acelerar votação nesta quarta (27)

André Mendonça é o novo relator do inquérito sobre descontos do INSS

Gilmar Mendes diverge de Moraes e impede emissão de relatórios do Coaf sem autorização judicial

Republicanos da Califórnia entram com ação para bloquear plano de redistritamento

Trump demite Cook, do Fed, alegando declarações falsas em formulários de hipoteca

Milei apoia irmã citada em caso de corrupção e critica 'argentinos do mal'