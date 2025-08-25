Topo

Notícias

Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2025 recua de 2,21% para 2,18%

Brasília

25/08/2025 09h07

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 caiu de 2,21% para 2,18%. Considerando apenas as 41 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa também recuou de 2,21% para 2,18%.

O Banco Central aumentou a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 1,9% para 2,1%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. Segundo a autarquia, a atividade continua resiliente, embora já seja possível observar "certa moderação" no ritmo de expansão.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 caiu de 1,87% para 1,86%. Um mês antes, era de 1,89%. Considerando só as 38 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,90% para 1,85%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 se manteve em 1,87%, ante 2,00% de quatro semanas antes. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,0%, pela 76ª semana seguida.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

EXCLUSIVO-EUA confirmam primeiro caso humano de mosca-da-bicheira ligado a surto na América Central

Genial/Quaest: 52% consideram que Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe de Estado

FIEMG propõe que governo tome medidas antidumping contra tarifaço de Trump

Homem suspeito de fazer ameaças de morte ao youtuber Felca é preso em Pernambuco

Com Trump no poder, EUA registram queda inédita na população imigrante, mostra pesquisa

China examinou 600 milhões de pessoas em busca de doenças em manutenção de controles da era da Covid

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,86%

Pelo menos 5 jornalistas morrem em ataque de Israel a hospital em Gaza; Ongs denunciam 'apagão midiático'

Klein: Fed sinaliza corte de juros e abre caminho para BC reduzir Selic

Salvadorenho símbolo de política migratória de Trump volta a ser preso nos EUA

Governo regulamenta compras governamentais de alimentos da MP antitarifaço