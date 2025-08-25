'Prisão preventiva de Bolsonaro reforça fala de perseguição', diz professor

A possibilidade de prisão preventiva de Jair Bolsonaro pode fortalecer o discurso de perseguição política, disse Marco Antônio Teixeira, professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), em entrevista à edição de hoje do UOL News - 2ª edição. O debate ocorre diante da proximidade do julgamento do ex-presidente pelo STF e do comparecimento presencial de Bolsonaro ao tribunal.

Para Teixeira, a estratégia de Bolsonaro busca demonstrar força em meio à tensão política e a episódios recentes, como o caso do senador Marcos do Val (Podemos-ES), que desrespeitou uma determinação do ministro Alexandre de Moraes ao realizar uma live.

A decretação de uma prisão preventiva de Bolsonaro poderia, inclusive, soar muito mais aquele discurso da chamada perseguição implacável, de cercear direitos ou qualquer coisa dessa natureza.

Esse é um momento que todo o passo tem que ser analisado a partir do impacto que ele provoca. Talvez esteja se olhando menos o mérito, porque há questões aí que são muito materiais, e mais o que significa isso diante do conjunto de situações às quais as instituições estão expostas.

O grau de pressão sobre o Supremo pode aumentar ainda mais. O passo nesse momento é analisar o momento e as consequências. Marco Antônio Teixeira, professor da FGV

'Implicações vão além de prender Bolsonaro ou não', diz Marco Antônio Teixeira

O contexto do julgamento de Bolsonaro exige cautela das autoridades, afirma Teixeira. Ele destaca que as consequências da decisão do STF afetam o ambiente institucional e envolvem pressões externas, como possíveis sanções internacionais e tensões entre poderes.

As implicações são para além das questões que a gente consegue ver, que é prender ou não Bolsonaro. Como, por exemplo, sanções dos Estados Unidos, a discussão de tarifas, punições a membros do STF e de seus familiares. Marco Antônio Teixeira, professor da FGV

