Primeiro cardio ou treino de força? Como a ordem impacta no resultado

Sequência dos exercícios pode ser decisiva; entenda o impacto da ordem das atividades - Getty Images
do UOL

Colaboração para VivaBem

25/08/2025 13h10

Na academia, a sequência dos exercícios pode ser decisiva. Correr na esteira antes de levantar peso ou deixar o aeróbico para o final não é apenas uma questão de gosto: cada escolha reorganiza a forma como o corpo gasta energia, reage ao cansaço e constrói músculos.

Aeróbico antes da musculação

Quando o objetivo principal é ganhar resistência física, começar pelo cardio faz mais sentido. O corpo ainda descansado consegue manter a intensidade da corrida, da bike ou do elíptico, o que fortalece o fôlego e protege a saúde do coração.

Esse caminho também pode ser estratégico para quem não curte muito a musculação. O motivo está na endorfina liberada durante o aeróbico: elas funcionam como um "ânimo químico" que aumenta a sensação de bem-estar, facilitando a transição para os exercícios de força.

Mas há um preço. Ao gastar energia primeiro na corrida, os músculos já chegam cansados para o supino ou agachamento. O resultado é que você provavelmente vai levantar menos peso e comprometer ganhos de força e hipertrofia. Nesse caso, a musculação acaba atuando mais como complemento do que como foco.

Aeróbico intercalado com a musculação

Quem busca emagrecimento encontra aqui uma das estratégias mais eficientes. A lógica é alternar blocos: um ou dois exercícios de musculação seguidos de tiros curtos (um a dois minutos) de corrida ou pedalada em alta intensidade. Essa dinâmica mantém a frequência cardíaca elevada por mais tempo, acelera o metabolismo e multiplica o gasto calórico.

O ponto de atenção é o mesmo da sequência anterior: os músculos ficam sem tempo suficiente para descansar entre uma carga e outra. Isso exige redução no peso usado e muito cuidado na execução para não sobrecarregar articulações ou gerar lesões.

Aeróbico depois da musculação

Para quem deseja aumentar força e massa muscular, essa costuma ser a ordem campeã. Treinar com os músculos descansados permite levantar cargas próximas ao limite, estimulando a hipertrofia.

Nessa estrutura de treinamento, o organismo segue uma ordem "mais natural" do metabolismo energético. Primeiro, gasta o glicogênio —a reserva rápida de energia usada na musculação. Depois, quando você continua na esteira ou bike, passa a queimar principalmente gordura. Isso significa que a sequência também ajuda quem quer reduzir medidas sem abrir mão do ganho muscular.

Vale lembrar que, em treinos voltados para hipertrofia, geralmente o aeróbico nem precisa entrar todos os dias. Em excesso ou intensidade alta, ele pode gerar catabolismo (queima de massa magra), o oposto do que se deseja.

Converse com seu treinador para adequar a rotina de treino aos seus objetivos.

*Com informações de reportagem publicada em 04/06/2024

