Presidente do BCE afirma que tarifas terão impacto pequeno no PIB da Europa

São Paulo

25/08/2025 14h20

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos a bens europeus terão um pequeno impacto no Produto Interno Bruto da Europa.

"As tarifas terão impacto menor na inflação", disse ela, em outro trecho da entrevista concedida para a Fox Business.

"Os EUA representam 17% de todos os negócios comerciais da Europa", disse a dirigente, ressalta que essa fatia é relevante, mas não "enorme".

Lagarde afirmou ainda que as companhias terão de se ajustar às tarifas. "Mas, no fim do dia, as tarifas, ao menos que existam alguma mágica, são pagas pelos consumidores", disse.

