Presidente da Síria discursará na Assembleia Geral da ONU

25/08/2025 07h20

O presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, discursará na Assembleia Geral da ONU em setembro, anunciou uma fonte do Ministério das Relações Exteriores.

Al Sharaa assumiu o poder depois que suas forças, lideradas por islamistas, derrubaram o governo de Bashar al Assad em dezembro, após quase 14 anos de guerra civil.

As novas autoridades sírias receberam apoio regional e internacional.

Al Sharaa "participará da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, onde fará um discurso", afirmou a fonte, que pediu anonimato.

"Será o primeiro presidente sírio a falar nas Nações Unidas desde o discurso do ex-presidente Nuredin al Atassi em 1967, e o primeiro presidente sírio a participar da semana de alto nível da Assembleia Geral, prevista para acontecer de 22 a 30 de setembro", acrescentou. 

Por seu passado de ex-jihadista procurado, Al Sharaa permanece como alvo de sanções da ONU e de uma proibição de viagens. Ele deve solicitar uma isenção para qualquer deslocamento ao exterior. 

Al Sharaa se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em maio, uma semana depois de se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris durante sua primeira viagem ao Ocidente.

mam-lar/lg/dv/meb/mmy/fp/aa

© Agence France-Presse

