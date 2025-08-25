Presidente da Síria discursará na Assembleia Geral da ONU
O presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, discursará na Assembleia Geral da ONU em setembro, anunciou uma fonte do Ministério das Relações Exteriores.
Al Sharaa assumiu o poder depois que suas forças, lideradas por islamistas, derrubaram o governo de Bashar al Assad em dezembro, após quase 14 anos de guerra civil.
As novas autoridades sírias receberam apoio regional e internacional.
Al Sharaa "participará da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, onde fará um discurso", afirmou a fonte, que pediu anonimato.
"Será o primeiro presidente sírio a falar nas Nações Unidas desde o discurso do ex-presidente Nuredin al Atassi em 1967, e o primeiro presidente sírio a participar da semana de alto nível da Assembleia Geral, prevista para acontecer de 22 a 30 de setembro", acrescentou.
Por seu passado de ex-jihadista procurado, Al Sharaa permanece como alvo de sanções da ONU e de uma proibição de viagens. Ele deve solicitar uma isenção para qualquer deslocamento ao exterior.
Al Sharaa se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em maio, uma semana depois de se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris durante sua primeira viagem ao Ocidente.
