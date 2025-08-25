Topo

Notícias

Presidência da República precisa diminuir o número de ministérios, afirma Tarcísio

São Paulo

25/08/2025 11h02

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou na manhã desta segunda-feira, 25, que a Presidência da República precisa diminuir o número de ministérios. E como exemplo, o governador citou o governo argentino de Javier Milei, que promoveu cortes de despesas públicas no país vizinho.

Tarcísio, que participou na manhã desta segunda-feira do Seminário Brasil Hoje, promovido na capital paulista pelo Grupo Esfera Brasil, voltou a falar que é preciso enfrentar a questão fiscal: "Temos de encarar a agenda fiscal e há excelentes nomes para o Ministério da Fazenda. Temos que reduzir a rigidez orçamentária. Devemos discutir desindexação da economia e benefícios tributários."

Para Tarcísio, a redução da máquina pública é importante e é o Congresso quem poder dar essa resposta, acrescentando que é importante defender as reformas trabalhistas, tributária e da Previdência. "Queremos ser sempre o País do futuro? É preciso que haja uma liderança forte. É importante recuperar a harmonia entre os poderes e um Congresso protagonista", disse o governador. Segundo ele, é preciso ver o que a China e a Coreia do Sul fizeram nos últimos anos e de onde estes dois países saíram e onde chegaram, em termos de crescimento.

Ainda, de acordo com o governador, o Brasil está inserido em um conflito entre passado e futuro e é preciso escolher se o País quer continuar nesse conflito.

Tarcísio disse ainda que é preciso trazer para o debate os conceitos da tecnologia e do conhecimento, que vão impulsionar o capitalismo. De acordo com o governador, o mundo vive um cenário em que a geopolítica está substituindo a economia.

Sobre o modelo de presidente que o Brasil precisa para atingir as metas que ele, Tarcísio, acredita que devem gerar crescimento no Brasil, o governador citou Juscelino Kubitschek como exemplo.

