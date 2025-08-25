Topo

Notícias

PPSA fará leilão de áreas não contratadas de Mero, Tupi e Atapu em 4 de dezembro

25/08/2025 20h53

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia informou nesta segunda-feira que a estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA) vai realizar o leilão de áreas não contratadas das jazidas compartilhadas de Mero, Tupi e Atapu em 4 de dezembro, oferecendo ao mercado toda a fatia da União nessas áreas.

Atualmente, a União possui participações equivalentes a 3,500% em Mero, 0,551% em Tupi e 0,950% em Atapu, segundo comunicado da pasta. Os campos estão entre os seis maiores produtores do Brasil na atualidade, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

"Estamos oferecendo ao mercado ativos de classe mundial, localizados no coração do pré-sal brasileiro, uma das províncias petrolíferas mais produtivas do mundo", afirmou o diretor-presidente da PPSA, Luis Fernando Paroli.

"Todos os campos estão em operação, com poços de altíssima produtividade e reservas expressivas. Certamente atrairemos investidores que buscam ativos em operação de alta performance, com fundamentos comprovados e potencial de crescimento."

Os três campos são operados pela Petrobras e possuem como parceiros empresas como Shell, Galp e as chinesas CNOOC e CNODC.

