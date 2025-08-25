Topo

Notícias

PGR pede PF em 'tempo integral' perto da casa de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar em Brasília - Adriano Machado - 14.ago.2025/Reuters
O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar em Brasília Imagem: Adriano Machado - 14.ago.2025/Reuters
Luccas Lucena
do UOL

Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 21h40Atualizada em 25/08/2025 22h00

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu hoje ao STF que a Polícia Federal tenha equipes de prontidão perto da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Procuradoria levou em conta um pedido do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados. O parlamentar havia pedido prisão preventiva do ex-presidente em razão do "descumprimento reiterado das medidas cautelares".

Relacionadas

PF suspende por 34 dias delegado que comandava segurança do DF no 8/1

STF abrirá credenciamento para público assistir a julgamento de Bolsonaro

Se STF fosse contido, mais gente teria morrido na pandemia, diz Gilmar

Em vez disso, PGR recomenda "equipes de prontidão em tempo integral" para monitorar Bolsonaro. "Parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautelares adotadas, adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança", diz a manifestação do PGR.

PF encontrou documento em que Bolsonaro pediria asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O arquivo, achado no celular do ex-presidente, dizia que ele é "perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos" no Brasil. A defesa de Bolsonaro diz que o pedido nunca chegou a ser enviado.

O documento teria sido salvo pela última vez em 12 de fevereiro de 2024, data em que o ex-presidente chegou à embaixada da Hungria, em Brasília. Em 10 de fevereiro, uma operação apreendeu o passaporte de Bolsonaro.

Corporação também afirma que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares. Ele ativou um novo celular e enviou vídeos no WhatsApp para listas de transmissão com deputados, senadores e aliados, mesmo proibido de usar redes sociais. As provas coletadas pela PF ainda incluem mensagens em que Bolsonaro orienta terceiros a publicarem vídeos e mensagens.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Investigados por golpe de R$ 21 mi, donos da Camisaria Colombo são soltos

Republicanos assume Tarcísio como potencial candidato ao Planalto em 2026

SpaceX cancela o mais recente lançamento do Starship devido ao mau tempo

'Quem sabe teremos um candidato a presidente, não é Tarcísio?', diz presidente do Republicanos

Bukele defende novas regras de disciplina escolar em El Salvador

TCU reafirma que militar expulso não deve ter direito a pensão

PGR defende reforço de policiamento perto da casa de Bolsonaro

Mercosul e Canadá retomam negociações de acordo de livre comércio

PGR pede PF em 'tempo integral' perto da casa de Bolsonaro

Projeto contra adultização tem apoio de senadores para acelerar votação nesta quarta (27)

André Mendonça é o novo relator do inquérito sobre descontos do INSS