PGR pede PF em 'tempo integral' perto da casa de Bolsonaro

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu hoje ao STF que a Polícia Federal tenha equipes de prontidão perto da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Procuradoria levou em conta um pedido do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados. O parlamentar havia pedido prisão preventiva do ex-presidente em razão do "descumprimento reiterado das medidas cautelares".

Em vez disso, PGR recomenda "equipes de prontidão em tempo integral" para monitorar Bolsonaro. "Parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautelares adotadas, adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança", diz a manifestação do PGR.

PF encontrou documento em que Bolsonaro pediria asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O arquivo, achado no celular do ex-presidente, dizia que ele é "perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos" no Brasil. A defesa de Bolsonaro diz que o pedido nunca chegou a ser enviado.

O documento teria sido salvo pela última vez em 12 de fevereiro de 2024, data em que o ex-presidente chegou à embaixada da Hungria, em Brasília. Em 10 de fevereiro, uma operação apreendeu o passaporte de Bolsonaro.

Corporação também afirma que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares. Ele ativou um novo celular e enviou vídeos no WhatsApp para listas de transmissão com deputados, senadores e aliados, mesmo proibido de usar redes sociais. As provas coletadas pela PF ainda incluem mensagens em que Bolsonaro orienta terceiros a publicarem vídeos e mensagens.