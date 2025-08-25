Topo

Notícias

PGR vai analisar caso de Bolsonaro e Eduardo a partir desta semana

Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro - Marcos Corrêa/PR
Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro Imagem: Marcos Corrêa/PR
do UOL

Do UOL, em Brasília

25/08/2025 05h30

A PGR (Procuradoria-Geral da República) vai começar a analisar, a partir desta semana, o inquérito da PF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro por coação.

O que aconteceu

UOL apurou que o inquérito da PF deve chegar à PGR nesta segunda-feira (25). Ele foi instaurado em 26 de maio, após pedido da própria PGR. O órgão afirmou, na ocasião, que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA contra o Brasil com o objetivo de coagir o Judiciário e o Legislativo e, assim, tentar beneficiar o pai.

Polícia Federal indiciou Bolsonaro e Eduardo por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista. "Verifica-se que os investigados não só tinham ciência prévia das ações (do governo Trump contra o Brasil) que estavam por vir, como atuaram de forma coordenada, em unidade de desígnios, para concretização de sanções por governo estrangeiro contra o Estado brasileiro", diz o documento, de 15 de agosto.

Eduardo está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e atua para que país imponha sanções ao Brasil e a autoridades brasileiras. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

Durante a investigação, a PF encontrou pedido de asilo político no celular do ex-presidente. No documento, salvo em 10 de fevereiro de 2024, Bolsonaro pede asilo para o governo argentino de Javier Milei e diz que é "perseguido" em seu país.

PF encontrou também conversas de Bolsonaro com Eduardo, o pastor Silas Malafaia e o advogado de Donald Trump. Para Martin de Luca, representante das empresas de Trump, Bolsonaro envia áudio pedindo ajuda com um texto que escreveu para agradecer o presidente norte-americano após o tarifaço.

Proibido de usar redes sociais, Bolsonaro encaminhou mensagens de ataque ao STF e de apoio aos atos bolsonaristas, diz o relatório da PF. Segundo os investigadores, a estratégia buscava manter vivas as narrativas golpistas, reproduzindo o padrão das chamadas "milícias digitais".

Defesa do ex-presidente alegou ao STF que o relatório da PF expondo conversas dele com interlocutores é "lawfare" (perseguição). Os advogados minimizaram o conteúdo dos diálogos e afirmam que Bolsonaro não estava, até 17 de julho, proibido de usar WhatsApp nem de manter diálogos com seu filho Eduardo.

Advogados também disseram que a minuta de pedido de asilo político na Argentina é anterior à investigação. "Seria necessário avisar à Polícia Federal, especialmente ao setor de inteligência, que o processo criminal que originou as cautelares foi proposto um ano depois e, desde então, o ex-presidente compareceu a todos os seus atos, inclusive estando em sua residência quando determinado o uso de tornozeleira por Vossa Excelência", afirma a defesa.

Julgamento está marcado para 2 de setembro. Coube ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, agendar o início da análise da ação sobre o núcleo crucial da trama golpista, que atinge Bolsonaro e sete réus.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Quatro jornalistas são mortos em ataque de Israel a hospital em Gaza

Escolas na Dinamarca vão permitir que alunos usem IA nas provas de inglês

EUA suspende licença de venda de vacina contra chikungunya por efeitos colaterais 'graves'

Genial/Quaest: 55% consideram prisão de Bolsonaro justa; 39% injusta

EUA sócio da Intel: boa estratégia ou intervenção indevida?

China intensifica uso de carvão para gerar energia apesar do avanço das fontes renováveis

Nova Zelândia suspende envios de correspondências aos Estados Unidos por tarifas de Trump

Sobrevivente de assassinato com refeição envenenada na Austrália diz estar "meio vivo"

França: projeto de orçamento que prevê corte de dois feriados mobiliza oposição

Paris convoca o embaixador dos EUA na França após críticas sobre combate ao antissemitismo

Defesa Civil de Gaza anuncia 15 mortos, incluindo 4 jornalistas, em ataque israelense contra hospital