PGR vai analisar caso de Bolsonaro e Eduardo a partir desta semana

A PGR (Procuradoria-Geral da República) vai começar a analisar, a partir desta semana, o inquérito da PF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro por coação.

O que aconteceu

UOL apurou que o inquérito da PF deve chegar à PGR nesta segunda-feira (25). Ele foi instaurado em 26 de maio, após pedido da própria PGR. O órgão afirmou, na ocasião, que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA contra o Brasil com o objetivo de coagir o Judiciário e o Legislativo e, assim, tentar beneficiar o pai.

Polícia Federal indiciou Bolsonaro e Eduardo por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista. "Verifica-se que os investigados não só tinham ciência prévia das ações (do governo Trump contra o Brasil) que estavam por vir, como atuaram de forma coordenada, em unidade de desígnios, para concretização de sanções por governo estrangeiro contra o Estado brasileiro", diz o documento, de 15 de agosto.

Eduardo está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e atua para que país imponha sanções ao Brasil e a autoridades brasileiras. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

Durante a investigação, a PF encontrou pedido de asilo político no celular do ex-presidente. No documento, salvo em 10 de fevereiro de 2024, Bolsonaro pede asilo para o governo argentino de Javier Milei e diz que é "perseguido" em seu país.

PF encontrou também conversas de Bolsonaro com Eduardo, o pastor Silas Malafaia e o advogado de Donald Trump. Para Martin de Luca, representante das empresas de Trump, Bolsonaro envia áudio pedindo ajuda com um texto que escreveu para agradecer o presidente norte-americano após o tarifaço.

Proibido de usar redes sociais, Bolsonaro encaminhou mensagens de ataque ao STF e de apoio aos atos bolsonaristas, diz o relatório da PF. Segundo os investigadores, a estratégia buscava manter vivas as narrativas golpistas, reproduzindo o padrão das chamadas "milícias digitais".

Defesa do ex-presidente alegou ao STF que o relatório da PF expondo conversas dele com interlocutores é "lawfare" (perseguição). Os advogados minimizaram o conteúdo dos diálogos e afirmam que Bolsonaro não estava, até 17 de julho, proibido de usar WhatsApp nem de manter diálogos com seu filho Eduardo.

Advogados também disseram que a minuta de pedido de asilo político na Argentina é anterior à investigação. "Seria necessário avisar à Polícia Federal, especialmente ao setor de inteligência, que o processo criminal que originou as cautelares foi proposto um ano depois e, desde então, o ex-presidente compareceu a todos os seus atos, inclusive estando em sua residência quando determinado o uso de tornozeleira por Vossa Excelência", afirma a defesa.

Julgamento está marcado para 2 de setembro. Coube ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, agendar o início da análise da ação sobre o núcleo crucial da trama golpista, que atinge Bolsonaro e sete réus.