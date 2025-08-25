Topo

PF suspende por 34 dias delegado que comandava segurança do DF no 8/1

Secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF no 8 de Janeiro, Fernando de Sousa Oliveira foi suspenso por 34 dias - Rinaldo Morelli/CLDF
Secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF no 8 de Janeiro, Fernando de Sousa Oliveira foi suspenso por 34 dias Imagem: Rinaldo Morelli/CLDF
Luccas Lucena
do UOL

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

25/08/2025

A Corregedoria da Polícia Federal suspendeu por 34 dias o delegado Fernando de Sousa Oliveira, que era responsável pelas forças de segurança do Distrito Federal quando ocorreram os atos golpistas de 8 de Janeiro. A decisão é de 14 de agosto.

O que aconteceu

Delegado era secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, chefiada por Anderson Torres à época. No dia dos ataques, Torres estava nos Estados Unidos, o que fez Oliveira ter ficado responsável pela pasta.

Agora, Oliveira foi suspenso por 34 dias pela Corregedoria da Polícia Federal. "Por ter deixado de adotar, na qualidade de secretário executivo da Segurança Pública do Distrito Federal e responsável, de fato e de direito, pela condução da segurança pública local no período que antecedeu os eventos de 8 de janeiro de 2023", informou a corregedoria,

Como secretário interino, delegado recebeu alertas de "ações violentas" que poderiam acontecer no dia dos atos golpistas. "[Por não ter tomado] Providências minimamente diligentes e compatíveis com os alertas de inteligência que recebeu, os quais indicavam, com grau significativo de precisão, a iminência de ações violentas contra prédios públicos da capital federal", continua o órgão.

Ao não agir, o então secretário praticou "ato omissivo", diz a corregedoria. "Conduta que configura a prática de transgressão disciplinar".

Fernando é réu no STF no núcleo 2 da trama golpista, apontado como "gerencial". Veja quem compõe a lista:

  • Mário Fernandes, general da reserva do Exército
  • Filipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro
  • Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro
  • Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal
  • Marília de Alencar, ex-subsecretária da Segurança do DF
  • Fernando de Sousa Oliveira, ex-secretário-adjunto da Segurança do DF

Todos os réus respondem pelos mesmos crimes. Eles são acusados de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação, a pena chega a 46 anos de prisão. Eles negam os crimes.

