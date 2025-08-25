Topo

Notícias

Petróleo sobe enquanto guerra entre Rússia e Ucrânia ameaça oferta

25/08/2025 18h02

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 2% nesta segunda-feira, dando continuidade aos ganhos da semana passada, já que os investidores previram mais sanções dos Estados Unidos contra o petróleo russo e ataques ucranianos à infraestrutura de energia russa que poderiam interromper o fornecimento.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$1,07, ou 1,58%, para fechar a US$68,80, enquanto os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA ganharam US$1,14, ou 1,79%, para fechar a US$64,80.

Os EUA estão tentando intermediar um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia para pôr fim à guerra que já dura 3 anos e meio.

"Parece haver uma sensação de que as negociações de paz estão se arrastando", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. "Poderá haver sanções contra a Rússia se essas negociações não forem bem-sucedidas."

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse novamente na sexta-feira que imporia sanções à Rússia se não houvesse progresso em direção a um acordo pacífico na Ucrânia em duas semanas.

Ele também disse que pode atingir a Índia com tarifas severas sobre suas compras de petróleo russo.

No fim de semana, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que a Rússia havia feito "concessões significativas" em direção a um acordo negociado na guerra.

(Reportagem de Anna Hirtenstein em Londres; reportagem adicional de Sam Li, em Pequim, e Florence Tan, em Cingapura)

