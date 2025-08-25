Perto do julgamento, pesquisa mostra derretimento político de Bolsonaro

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira mostra que 55% dos eleitores consideram justa uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo crime de tentativa de golpe de Estado, entre outros. Para 55%, a atual prisão domiciliar de Jair é acertada. E 52% acreditam que ele participou da frustrada tentativa de golpe de Estado pela qual será julgado a partir de 2 de setembro —ele nega a acusação.

O colunista Josias de Souza lê na pesquisa que a reputação de Bolsonaro sofre um "derretimento progressivo", na proporção direta do aquecimento da conjuntura que conduz à sua condenação.

Raquel Landim concorda que Bolsonaro está condenado politicamente: o Supremo vai tomar uma decisão jurídica, diz ela, mas a parcela da população que decide já o largou e começa a olhar para outras lideranças de direita.

E o colunista Leonardo Sakamoto alerta: cresce a percepção da culpa de Bolsonaro no eleitorado dito de centro, que não se qualifica nem como bolsonarista nem como petista —e que é justamente o pêndulo que vem decidindo as eleições no atual panorama polarizado do país.

Bolsonaro preso?

Finalmente, Josias de Souza revela que pelo menos quatro ministros do Supremo Tribunal Federal consideram inadequado prender Bolsonaro preventivamente antes de seu julgamento.

Por outro lado, Landim analisa que há margem para a Procuradoria-Geral da República ser mais dura com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), baseado nos EUA, indiciado por obstrução de Justiça. Segundo ela, mensagens interceptadas pela PF mostram "envolvimento ativo" de Eduardo na tentativa coação ao Judiciário brasileiro, mas apenas "consentimento e cautela" de Jair.

Josias de Souza: Reputação de Bolsonaro sofre derretimento progressivo

Josias de Souza: Figurino de vítima de Bolsonaro está se rasgando

Josias de Souza: Parte do Supremo prefere manter Bolsonaro em prisão domiciliar

Raquel Landim: Quaest mostra que Bolsonaro está condenado politicamente

Raquel Landim: Há margem para PGR ser mais dura com Eduardo

Leonardo Sakamoto: 'Bolsonaro golpista' cresce entre eleitores de centro, que definem eleição

Leonardo Sakamoto: 'Se Bolsonaro for ao STF, dificulta prisão domiciliar'

Reinaldo Azevedo: Além de Valdemar, quem mais está traindo Bolsonaro, o 'Guevara da direita'?

