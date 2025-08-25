Topo

Notícias

Calvin Klein, Carolina Herrera e mais: 10 perfumes para você experimentar

Listamos fragrâncias que podem agradar a diferentes gostos - Getty Images
Listamos fragrâncias que podem agradar a diferentes gostos Imagem: Getty Images
do UOL

Juliana Almirante

Colaboração para o Guia de Compras UOL

25/08/2025 05h30

Quando o assunto é perfume, há pessoas que preferem usar aqueles que já conhecem, enquanto outras gostam de experimentar novas fragrâncias. Seja qual for o seu estilo, a lista a seguir pode interessar.

Selecionamos dez produtos que fazem bastante sucesso de vendas e são de marcas tradicionais, como Carolina Herrera, Paco Rabanne e Calvin Klein. Os preços são a partir de R$ 151,80. Confira!

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol

? Testamos o modelador de cachos da Philco e, nos nossos testes, conseguimos manter os cachos por três horas sem usar spray fixador e por oito horas com spray. E ai, curtiu? Link na bio.

? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Sobrevivente de assassinato com refeição envenenada na Austrália diz estar "meio vivo"

França: projeto de orçamento que prevê corte de dois feriados mobiliza oposição

Paris convoca o embaixador dos EUA na França após críticas sobre combate ao antissemitismo

Defesa Civil de Gaza anuncia 15 mortos, incluindo 4 jornalistas, em ataque israelense contra hospital

Ele vive há 25 anos em hospital após ser baleado e sonha com casa própria

Estação Barra Funda vira 'hub dos trilhos' e recebe 3 novas linhas da CPTM

'Solitude faz bem': por que cada vez mais gente mora sozinha no Brasil?

A igreja evangélica não é Bolsonaro nem Lula, diz deputado pastor

PGR vai analisar caso de Bolsonaro e Eduardo a partir desta semana

Discreto, Fachin assume STF de olho em dar mais protagonismo ao plenário

'Botava medo, falava de exorcismo': professor aliciou alunos com esoterismo