Topo

Notícias

PDD Holdings registra queda do lucro liquido de US$ 4,29 bilhões no 2º trimestre

Cingapura

25/08/2025 10h15

A chinesa PDD Holdings informou, nesta segunda-feira, 25, que o lucro líquido no segundo trimestre caiu 3,9% na comparação com o ano passado, a 30,75 bilhões de yuans (US$ 4,29 bilhões), enquanto a receita no período subiu 7,1%, totalizando 103,98 bilhões de yuans (US$ 14,51 bilhões). Analistas consultados pela FactSet esperavam um lucro líquido menor, de 19,17 bilhões de yuans (US$ 2,68 bilhões), sobre uma receita maior, de 104,70 bilhões de yuans (US$ 14,61 bilhões).

Os resultados mistos ocorrem enquanto a PDD navega em um ambiente global desafiador, com o aumento da concorrência e das barreiras comerciais.

Os sites de comércio eletrônico Temu e Shein se beneficiaram significativamente por anos da provisão de minimis que permitia a entrada de mercadorias de baixo valor nos EUA sem tarifas - uma isenção tarifária que a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, encerrou para a China e Hong Kong. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

Diplomacia brasileira foi 'deixada de lado' na questão das tarifas, diz Tarcísio

ONU reitera que jornalistas e hospitais não devem ser alvos militares após bombardeio israelense em Gaza

Trump vai assinar decreto para processar quem vandalizar bandeira dos EUA

Fim do veranico: SP volta a esfriar durante a semana; veja previsão

Trump critica Coreia do Sul horas antes de reunião com novo presidente Lee

Salvadorenho símbolo de política migratória de Trump volta a ser preso nos EUA

Seca histórica atingiu Europa e bacia mediterrânea em agosto, mostra relatório

Confronto em Gaza já matou 188 profissionais de imprensa em quase 2 anos

Independiente expulsa sócios envolvidos em briga na Sul-Americana

'Bolsonaro joga qualquer camarada no 2º turno', diz Valdemar sobre pesquisa