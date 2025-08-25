Topo

Notícias

Participação privada no saneamento cresce 525% em cinco anos

25/08/2025 15h35

Água e esgoto

Ainda de acordo com o levantamento da Abcon Sindcon, entre 2019 e 2023, mais de 197 mil quilômetros de redes de água e esgoto foram construídos por empresas privadas, o que indica o esforço para cumprir a meta de universalização instituída pelo Novo Marco Legal. A legislação estabeleceu que, até 2033, 99% dos brasileiros deverão contar com água tratada e 90% terão acesso à coleta e ao tratamento de esgotamento sanitário.

Por enquanto, 68% dos municípios têm contratos que preveem a universalização dentro do prazo, mas, de acordo com a diretora-executiva da entidade, Christianne Dias, o setor não discute nenhuma revisão na meta e acredita que ela poderá ser cumprida.

"Quando a gente fala de saneamento, nós estamos falando de contratos de longa duração e há uma morosidade natural da construção da infraestrutura que precisa ser feita para o serviço chegar na casa do do brasileiro. Então, a gente vai conseguir ver resultados mais significativos a médio prazo, mas nós já temos tido resultados positivos", assegura.

A Abcon Sindcon também afirmou que o maior envolvimento do setor privado tem contribuído para a diminuição das desigualdades na oferta dos serviços. Entre 2019 e 2023, mais de 674 mil domicílios com renda de até meio salário-mínimo por pessoa passaram a ter água encanada e cerca de 1,2 milhão receberam ligação de esgoto. Além disso, houve aumento de 60% nos locais com direito à tarifa social.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Polícia acha 125 animais em situação de maus-tratos em ONG de São Paulo

Autorizada concessão de R$ 21,7 mi para leilões de subvenção ao preço do feijão

Inexperiência de autoridades de Trump pode causar desastre no estilo Katrina, diz agência

Mexicana Zarazúa surpreende e elimina Madison Keys na 1ª rodada do US Open

Trump ameaça China com novas tarifas se não exportar ímãs de terras raras

Preso por ameaçar Felca tinha acesso a sistemas policiais: 'Oportunista'

Chile reabre mercado a produto avícola do Brasil após suspensão por gripe aviária

Valdemar compara Bolsonaro a Che Guevara: 'Carisma brutal'

João Fonseca estreia com vitória e avança à 2ª rodada do US Open

Genial/Quaest: 49% dos brasileiros acham injusto o uso da Lei Magnitsky contra Moraes

Medvedev 'precisa de ajuda' após eliminação na 1ª rodada do US Open, diz Boris Becker