Pagamento da sexta parcela do Pé-de-Meia começa hoje; veja calendário

O Ministério da Educação (MEC) iniciou hoje o pagamento da sexta parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia, destinado a alunos do ensino médio público que apresentam frequência escolar adequada.

O que aconteceu

Quem recebe nesta segunda-feira (25) são os estudantes nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Amanhã, é a vez de quem nasceu em março ou abril, e assim sucessivamente.

Os participantes do programa recebem parcelas de R$ 200 desde que mantenham, no mínimo, 80% de presença. Cerca de 3,4 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício até a próxima segunda-feira, 1º de setembro.

Os pagamentos ocorrem de acordo com o mês de nascimento dos estudantes que estiverem matriculados no ensino médio da rede pública. Segundo o Ministério da Educação (MEC), os valores podem somar até R$ 9.200 por aluno ao final de todo o ensino médio, distribuídos da seguinte forma:

Matrícula: R$ 200 depositados no início de cada ano letivo; Frequência escolar: R$ 1.800 por ano, pagos em nove parcelas de R$ 200; Conclusão do ano letivo: R$ 1.000 ao final de cada ano, para os alunos aprovados; Bônus de conclusão do ensino médio: R$ 3.000 ao término do 3º ano, disponível para saque ao fim do ensino médio.

Calendário de pagamento

Janeiro e fevereiro: 25/8

Março e abril: 26/8

Maio e junho: 27/8

Julho e agosto: 28/8

Setembro e outubro: 29/8

Novembro e dezembro: 1/9

Pé-de-Meia: O que é?

É um programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. O governo federal criou o Pé-de-Meia com o objetivo de democratizar o acesso à educação, reduzir a desigualdade social entre os jovens e promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social.

Como funciona o pagamento

As parcelas são depositadas em uma conta poupança digital da Caixa Econômica Federal, criada pelo governo em nome do estudante.

-18 anos. Menores de idade precisam que o responsável legal o autorize a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem. A autorização pode ser feita pelo app, por pais ou mães, ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, por outros responsáveis legais.Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.

Quem tem direito a receber?

Para ter direito à poupança do ensino médio, é preciso atender aos seguintes critérios: