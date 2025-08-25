Topo

Orsted confirma emissão de direitos após ordem de paralisação em projeto de energia eólica

Nova York

25/08/2025

A dinamarquesa de energia renovável Orsted nomeou um consórcio de bancos para prosseguir com sua emissão de direitos, uma medida que, segundo a empresa, fortalecerá sua estrutura de capital dias após sua subsidiária nos EUA receber uma ordem de paralisação em um projeto de energia eólica offshore na costa de Rhode Island, o Revolution Wind.

BNP Paribas, Danske Bank, JP Morgan e Morgan Stanley atuarão como coordenadores globais conjuntos para a emissão de direitos, que deve fortalecer a estrutura de capital da empresa, permitindo que a Orsted execute seu plano de negócios mesmo considerando o impacto da incerteza em seu portfólio de energia eólica offshore nos EUA.

O projeto Revolution Wind é uma joint venture com a Skyborn Renewables da Global Infrastructure Partners.

"A construção começou no ano passado e o projeto está agora 80% concluído, com 45 das 65 turbinas instaladas", disse a Orsted. "A ordem de paralisação enfatiza a crescente incerteza regulatória para a energia eólica offshore nos EUA", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

