Oposição foca em quebras de sigilo na CPMI do INSS, que começa amanhã

A oposição ao governo Lula concentrou os requerimentos apresentados à CPMI do INSS na quebra de sigilo de autoridades.

O que aconteceu

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito começa os trabalhos amanhã para apurar o esquema bilionário de descontos indevidos no INSS. Até a tarde de sábado, os parlamentares haviam protocolado 826 requerimentos.

UOL identificou que congressistas de oposição apresentaram 80% do total de solicitações. Senadores e deputados contrários ao governo Lula focaram em pedir quebras de sigilo.

Um dos alvos, por exemplo, é o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi (PDT). Os congressistas querem ouvi-lo e solicitaram também a quebra dos sigilos bancário e fiscal dele.

Há requerimentos para ouvir também dirigentes e representantes de associações e federações e ex-presidentes do INSS. O senador Izalci Lucas apresentou 328 requerimentos à CPMI. Em seguida, está a senadora Damares Alves, com 84. Ambos são do PL-DF. O deputado Rogério Correia (PT-MG) protocolou 59.

Izalci Lucas apresentou três pedidos relacionados a José Ferreira da Silva, o Frei Chico. O irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é diretor vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), um dos alvos de uma operação da PF contra fraudes no INSS.

Senador fez três pedidos. Além de requerer a convocação de Frei Chico, quer quebrar os sigilos bancário e fiscal e um Relatório de Inteligência Financeira, feito pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que analisa operações financeiras suspeitas.

Aliados do governo Lula protocolaram 20% dos requerimentos. O foco é quase total nas convocações para depoimentos. Houve apenas um pedido da base para quebrar sigilos.

O deputado Duarte Jr. (PSB-MA) pediu a quebra de sigilo do empresário Maurício Camisotti. Um dos principais investigados nas suspeitas de fraudes no INSS, Camisotti foi citado na CPI da Covid - investigação ocorrida durante o governo Bolsonaro.

Dentre os requerimentos, há pedidos repetidos do governo e da oposição. Ambos querem, por exemplo, ouvir o atual ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz. Por convocação, no qual há uma determinação de comparecimento, ou por convite.

Governo e oposição querem chamar "careca do INSS"

Parlamentares de ambos os lados apresentaram requerimentos para convocar o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes. As investigações apontam que ele recebeu R$ 53,88 milhões de associações envolvidas no esquema e fez repasses milionários para servidores suspeitos de participação nos crimes.

Governo Lula começou a CPMI derrotado. A oposição emplacou os poderosos cargos de presidente e relator. Cabe ao presidente da CPMI coordenar os trabalhos, marcar sessões para ouvir testemunhas e comandar reuniões internas com integrantes da comissão.

Relator é bolsonarista. Ele fará o documento final com possíveis pedidos de indiciamento e solicitação de mais investigações à Polícia Federal e ao Ministério Público.

Senador Carlos Viana (Podemos-MG) se tornou o presidente da CPMI. O deputado Alfredo Gaspar (União-AL) fará a relatoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que se reunirá às segundas à tarde e às quintas pela manhã.

Carlos Viana disse que a CPMI começará a convocar os primeiros nomes nesta semana. "Primeiramente, dos servidores técnicos responsáveis pelas liberações e controle dos dados da Previdência", afirmou.

Gaspar disse ao UOL que os trabalhos na relatoria da CPMI do INSS já começaram. Afirmou que o plano de trabalho está "quase finalizado". "Sigo com a missão de agir de forma séria, técnica e imparcial. Nosso compromisso é investigar fraudes e desvios que há anos prejudicam quem tanto trabalhou por nosso país: aposentados e pensionistas. O Brasil merece transparência e justiça", declarou.

Esquema do INSS envolveu associações de classe. Organizações cobravam valor de aposentados e pensionistas para a realização de serviços como assessoria jurídica ou convênios com academias e planos de saúde.