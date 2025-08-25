O que diz o Colégio Rio Branco sobre professor que abusou de alunos

Leia a íntegra das respostas enviadas pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, mantenedora do Colégio Rio Branco, sobre os relatos de ex-alunos no podcast "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos" contra Carlos Veiga Filho. O professor deu aulas na instituição entre 1986 e 2003. Ex-estudantes dizem ter sido vítimas dele e apontam omissão da escola.

Assinante do UOL já pode escutar todos os episódios em uol.com.br/podcastprofessor ou no Spotify.

O que diz o Rio Branco

1) Em cerca de 30 entrevistas com ex-alunos e ex-professores do Colégio Rio Branco, chegamos a quatro relatos confirmados de que funcionários do Rio Branco foram informados sobre o comportamento inadequado de Carlos Veiga Filho com os alunos adolescentes. Entre esses relatos está uma denúncia feita ao então diretor Primo Páscoli Melaré, que teria ouvido de uma mãe uma reclamação sobre Veiga. O Rio Branco tem algum registro de reclamação relacionada a esse professor?

O professor Primo Páscoli Melaré trabalhou no Rio Branco de 1982 a 2000, ano do seu falecimento. Em 1986 assumiu o cargo de diretor de ensino e em 1989 o cargo de diretor-geral do Colégio Rio Branco. Não temos nenhum registro sobre algum relato feito a ele.

2) Ex-professores ouvidos pela reportagem dizem que achavam, de fato, bastante estranho os "segredos" que Veiga guardava com seus alunos. Especialistas em abuso sexual contra crianças e adolescentes afirmam que essa é uma das estratégias de abusadores. O colégio já afirmou que não tinha ciência do que Veiga fazia, mas esse seria o caso de investigar ao primeiro sinal de estranhamento, uma vez que menores são vítimas muito vulneráveis e há dificuldade em verbalizar o abuso. Entendem que faltou algum tipo de ação nos 17 anos de atuação do Veiga no colégio?

Sem dúvida seria o caso de investigar os casos aos primeiros sinais de estranhamento. É isso o que fazemos com rigor e frequência. Contudo, não havia "sinais de estranhamento". Esses professores que dizem ter achado "bastante estranhos" os segredos de Veiga com os alunos não denunciaram ou avisaram a escola, a polícia ou a imprensa. Alunos que estudaram na escola na época e tiveram contato com Veiga, inclusive nas monitorias, relataram que jamais imaginaram que aquilo pudesse ter acontecido.

A seguir, relato de ex-aluna à revista Piauí. "Pensando hoje, acho que ele, para mim, tinha uma ambiguidade de um cara que parecia meio abandonado, meio deprimido e, ao mesmo tempo, tinha um ar bonachão", descreve Júlia Hansen. "Eu diria que as pessoas gostavam dele. No geral, ele era visto como, sei lá, fofo, bonzinho. Um cara que ajudava, dava caminho. Os alunos confiavam nele. Tudo levava a confiar." Alguma coisa nele, no entanto, incomodava Júlia —algo que ela só foi entender quando soube da prisão do ex-professor. "Esses dias, conversei com meus amigos de escola sobre o absurdo dos abusos, e, curiosamente, ninguém se surpreendeu. Embora a indignação, a tristeza e o nojo, ninguém com quem falei se mostrou surpreso. Eu falei com umas 15 pessoas e, ao saberem das violências sexuais, todas falaram: (...) isso estava na nossa cara. Como não notamos?"

A proteção dos alunos é e sempre foi uma prioridade fundamental para a escola. É fato que abusadores estabelecem relações de confiança e fidelidade com abusados. Mas as relações de confiança constituídas à época jamais apontaram sinais de haver qualquer tipo de abuso. Pode ter certeza de que todos na escola gostariam de ter feito algo antes.

Todos que trabalham aqui cuidam das crianças e adolescentes por amor e vocação. Quando uma criança se machuca dói nos professores. Quando algo desse tipo acontece não é possível descrever o nosso sentimento. Acreditamos em um profissional que era adorado pela imensa maioria dos alunos, que se relacionava bem com a maioria dos professores. Seria certo nos responsabilizar por falta de ação por algo que ninguém sabia? Claro que não. Há um único culpado nessa história e ele está preso.

3) Há relatos de que Veiga pedia aos alunos para que ficassem nus não só em viagens mas dentro do colégio também. No teatro, por exemplo. O que têm a dizer sobre isso?

Não havia nenhum relato desse tipo. A eventual suspeita sobre atitudes muito menos graves do que essa são apuradas e tratadas com muito rigor pelo Rio Branco.

4) Ex-alunos são bastante enfáticos ao dizer que houve omissão do Colégio Rio Branco nesse caso. Em uma carta aberta, acusam a instituição de não admitir os erros e não ter empatia com as vítimas, que "décadas atrás deveriam estar protegidas no ambiente desta tradicional instituição". O que o Rio Branco tem a dizer sobre essa afirmação?

Hoje, decorridos cerca de 8 meses da prisão do senhor Veiga e do envio dos relatos de ex-alunos pelo Canal de Denúncias, temos plena consciência de que o sofrimento causado por esse ex-professor ultrapassa o tempo e marca muitas trajetórias. Reitera-se que não tínhamos, à época, conhecimento sobre os fatos. Não havia nada na história dele antes da entrada no Rio Branco que pudesse sugerir qualquer tipo de conduta inadequada.

Durante 18 anos esse ex-professor cometeu absurdos em outra escola sem levantar suspeita. Felizmente os tempos mudaram, assuntos que eram considerados tabu passaram a ser tratados de forma mais aberta, as crianças e adolescentes estão mais seguros para expor o que estão sentindo.

Carteira de trabalho do professor Carlos Veiga Filho Imagem: Reprodução

5) Na mesma carta, eles pedem ao colégio que adote quatro medidas de proteção aos alunos, para que ninguém mais passe pelo mesmo que eles passaram. São elas: 1) admissão clara e inequívoca de erros, omissões e corresponsabilidades; 2) colaboração total, transparente e irrestrita com as autoridades; 3) desenvolvimento de um sistema protetivo, com programas de prevenção com alunos e funcionários, revisão nos seus sistemas de proteção de alunos, estabelecimento (caso não haja) de protocolos, de canais de ouvidoria interna; e 4) provisão de apoio psicológico a todas as pessoas que indireta ou diretamente se sentirem afetadas pelo caso, pelo período mínimo de 12 meses a partir da data de começo, às custas do colégio. Algum desses pedidos foi colocado em prática?

Desde sempre, em qualquer caso, nós apuramos denúncias ou quaisquer indícios de conduta inadequada e, em sendo necessário, informamos às autoridades competentes. O Rio Branco foi pioneiro na instalação de câmeras de monitoramento em salas de aula. Desde 2012 todas as salas e espaços do Colégio têm câmeras. Infelizmente não havia naquela época. Além disso, desde 2005, criamos o canal "Fale Conosco" aberto a todos os alunos, colaboradores e terceiros e, a partir de 2016, um canal de ouvidoria igualmente disponível aos interessados. As denúncias e eventuais indícios de irregularidades sempre foram apurados por sindicâncias instauradas.

Em 2024 implantamos um canal específico para denúncias. Desde então, recebemos 9 denúncias identificadas e relacionadas à conduta do senhor Veiga, das quais tivemos autorização de 4 pessoas para encaminhamento à autoridade competente. Os referidos casos autorizados foram devidamente reportados ao Ministério Público. A fundação também possui um Código de Ética e de Conduta, com orientações claras aos destinatários sobre a vedação à prática de assédio e o dever de denunciar comportamentos inadequados.

O colégio possui um regimento escolar, aplicável aos alunos, professores e famílias, que igualmente veda a prática de atos contrários à moral e aos bons costumes. Todos que nos procuraram foram atendidos. Estamos sempre buscando melhorias e abertos a sugestões para seguir melhorando.

6) O colégio cogita pagar indenização para as vítimas, uma vez que, como instituição de ensino, tinha a responsabilidade de proteger os menores?

O colégio trata o assunto com o devido respeito, mas este tema não está em discussão no âmbito da instituição. Reitera-se que não encontramos qualquer registro sobre os fatos relatados, datados de mais de 20 anos.

7) Na nota que recebemos hoje, dia 4 de abril de 2025, a fundação afirma que foram recebidas nove denúncias do canal. São denúncias novas, contra outras pessoas, ou contra Veiga?

As nove manifestações recebidas por meio do canal específico referem-se exclusivamente a condutas atribuídas ao senhor Veiga. Dentre elas, quatro tiveram autorização para serem encaminhadas às autoridades competentes.

8) Se forem denúncias novas, quais medidas foram tomadas? O profissional ou os profissionais denunciados foram afastados?

Como dito acima, as denúncias guardam relação com a conduta do senhor Veiga.

9) Por que a escola mandava o Veiga sozinho em viagens e eventos com os alunos?

Não há registros de viagens promovidas pela escola em que o senhor Veiga tenha viajado sozinho com os alunos. Atualmente, todas as atividades externas contam com planejamento criterioso e equipe multidisciplinar acompanhando os alunos.

As viagens e eventos da época referida, no entanto, não contam com registros disponíveis para que pudéssemos consultar ou que nos permitissem compreender com exatidão a configuração das equipes nas saídas escolares. Também não identificamos em nossos arquivos qualquer reclamação feita à época.

10) Ele tinha uma sala no meio do pátio. As interações com os alunos eram supervisionadas de alguma forma?

A sala referida, situada em área central do pátio, encontrava-se em local de grande circulação, o que, por sua própria configuração física, permitia ampla visualização das interações ali realizadas. Contudo, é importante destacar que tal disposição espacial não configura, por si só, um mecanismo formal de supervisão ou fiscalização das atividades docentes.

A atuação docente é pautada na autonomia pedagógica e na responsabilidade funcional atribuída ao professor, a quem compete conduzir suas atividades com ética, zelo e dentro dos parâmetros legais e institucionais Não há, portanto, evidência de que a localização da sala implicasse qualquer forma de monitoramento sistemático ou excepcional, ou a falta dele.

11) Como era possível que o professor interagisse com os alunos fora da escola sem que ninguém soubesse disso? Como seria possível saber de atividades de professores ou alunos fora da escola, fora do horário escolar?

Assim como em qualquer instituição, a escola não tem meios de supervisionar a vida privada de seus colaboradores e alunos fora do ambiente e do horário escolar.

12) Quais são os procedimentos de prevenção a abuso sexual na escola? A nota enviada não explica isso.

O colégio adota um conjunto permanente de medidas voltadas à prevenção de qualquer forma de violência, incluindo o abuso sexual. Entre essas ações, destacam-se a rigorosa seleção de profissionais; a existência de um Código de Ética e Conduta, que estabelece com clareza os comportamentos esperados e vedações a atitudes inadequadas; além da manutenção de canais seguros e confidenciais de escuta e acolhimento.

Também são promovidos projetos pedagógicos com os alunos, adequados às diferentes faixas etárias, que tratam de temas como vivências que promovem a autonomia corporal, o consentimento, o respeito mútuo, confiança, limites, autocuidado, autopreservação, além da segurança emocional e física, fundamentos essenciais para a prevenção de violências e abusos na infância e adolescência. A escola realiza acompanhamento psicopedagógico sempre que identifica situações de vulnerabilidade, atuando de forma integrada com as famílias e, quando necessário, com a rede de proteção externa.

Por fim, mantém protocolos internos de apuração e resposta imediata a qualquer sinalização de conduta imprópria, reafirmando seu compromisso com um ambiente escolar seguro, ético e acolhedor. Complementarmente, a instituição dispõe de uma ouvidoria e de um canal específico para denúncias, ambos sigilosos e conduzidos com seriedade e diligência pela área de compliance. Independentemente de denúncias formais, sempre que há qualquer indício de má conduta por parte de colaboradores, a escola instaura sindicância para apuração dos fatos e, havendo indício de crime, encaminha ao Ministério Público.

13) Como vocês avaliam o desempenho da escola em prevenir abuso sexual sendo que temos registros de centenas vítimas ao longo de três gerações, dentro do Rio Branco?

Nós não temos registros de que centenas de vítimas tenham se manifestado formalmente. Reconhecemos que qualquer caso de abuso é grave. Independentemente do número, cada relato deve ser tratado com máxima seriedade e respeito. Também não foram três gerações. Não há um período definido para a duração de uma geração, mas é aceito que seja algo entre 10 e 30 anos. O senhor Veiga lecionou no Rio Branco por 17 anos, o que seria perto de uma geração. Lamentamos que esse ex-professor tenha enganado a confiança da comunidade escolar.

14) Outro relato é de um ex-aluno que diz ter denunciado o Veiga após passar por uma seletiva de teatro com ele em 1994, aos 14 anos, e ouvir do professor que os alunos precisavam ficar de cueca. Ele contou o ocorrido diretamente ao professor Primo e a uma professora chamada Cristina, então coordenadora da área em que o Veiga atuava. Mais uma vez, nada foi feito. Esse ex-aluno diz que, em 2024, quando Veiga foi preso, enviou uma mensagem pelo formulário de contato do colégio registrando que havia denunciado 30 anos antes. Por que este registro não foi encontrado?

Como já afirmamos, não colocamos em dúvida a palavra do ex-aluno. Contudo, não há registro do referido relato que teria sido feito pelo ex-aluno em 1994. No entanto, conforme mencionado em resposta anterior, após a abertura do canal específico de denúncias, recebemos alguns relatos de ex-alunos dispondo sobre o comportamento do senhor Veiga. Os casos autorizados pelos envolvidos foram encaminhados ao Ministério Público, para adoção das medidas pertinentes.

15) Alunos do Rio Branco afirmam que Veiga foi afastado no meio do semestre letivo, e não em meio às férias, ao fim de um semestre ou do ano. Também há uma peça de teatro ("Megera Domada", de 2003) em que um professor diz à plateia ter assumido a peça no meio do processo por causa da saída de Veiga, o que mostra que a movimentação de alunos no colégio ainda estava ocorrendo. A data de demissão de Veiga na carteira de trabalho é 17 de dezembro de 2003. Mas em qual dia, exatamente, ele foi comunicado de sua demissão? Quando parou de frequentar o colégio de fato? E quando ele comunicou essa saída aos alunos, quando a demissão se tornou pública?

O senhor Veiga foi avisado de seu desligamento em 17/12/2003, este também o seu último dia de trabalho e comparecimento no colégio. Consultando o seu prontuário identificamos períodos de ausência por motivos de afastamento médico. Talvez isso explique a ausência na peça de teatro mencionada. Não temos meios de saber quando ele, pessoalmente, comunicou sua saída a quem quer que seja.

16) Qual foi o motivo da demissão do Veiga do colégio?

O senhor Veiga foi desligado em 2003, há mais de 20 anos, durante um processo de reestruturação interna que envolveu a dispensa de outros 195 profissionais de diversas áreas.

Como denunciar

Se você é ou conhece alguma vítima de abuso, pode procurar uma delegacia especializada ou ligar para o Disque 100 ou Disque 180. São serviços telefônicos que funcionam diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico —fixo ou móvel. Basta discar 100 ou 180.

Ouça o podcast "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos"