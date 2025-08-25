Novo toboágua em SP será o maior do ocidente e rivaliza com Dubai

O parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP), anunciou que está na reta final de montagem do "Nações", um complexo de toboáguas que terá a maior estrutura do tipo no mundo ocidental. A inauguração está prevista ainda para o segundo semestre de 2025.

O que aconteceu

O investimento foi de R$ 60 milhões. O projeto, desenvolvido pela empresa canadense WhiteWater West, prevê duas descidas temáticas de 33 metros de altura, com oito experiências diferentes. Cada boia comportará até seis pessoas.

A principal atração será a "Anaconda". Ela é um toboágua de diâmetro gigante, com tecnologia até então existente apenas em Dubai. Com isso, o parque paulista será o único das Américas a oferecer essa experiência.

A descida "Brasil" reunirá três atrações. O destaque é a Anaconda, acompanhada do Orbiter — um looping com boia — e do Master Blaster, que aposta em aceleração.

Já a descida "Itália" terá cinco experiências. Entre elas estão os "Tailspins", de curvas aceleradas, os "Mega Drops", com quedas mais intensas, e o "Galaxy Bowl", que combina rotação e queda final.

A obra envolveu uma operação logística internacional. Mais de 100 contêineres com peças de países como Estados Unidos, China, Alemanha, Canadá, Turquia, Áustria e Filipinas foram enviados para a cidade paulista.

25.ago.2025 - Obras de construção do complexo de toboáguas 'Nações', no parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP) Imagem: Divulgação/Thermas dos Laranjais

O presidente do Thermas, Jorge Noronha, afirma que o projeto consolida a posição do Brasil no turismo internacional. "Estamos finalizando um dos maiores complexos de toboáguas sendo construídos no mundo neste momento e criando algo verdadeiramente único, que posiciona o nosso país no mapa mundial dos grandes complexos aquáticos", disse.

O nome "Nações" homenageia Benito Benatti, fundador do parque e descendente de italianos, que morreu em 2023, aos 93 anos. "Seu Benito sempre sonhou em ver Olímpia no topo do turismo mundial. O 'Nações' materializa essa visão, conectando nossa identidade brasileira com as raízes italianas, em uma atração sem precedentes", disse Noronha.

O Thermas dos Laranjais é considerado o segundo parque aquático mais visitado do mundo. Noronha afirma que o objetivo é continuar expandindo. "Nossa missão é continuar inovando e surpreendendo. O Nações representa isso: tecnologia de ponta, experiências únicas e a certeza de que o turismo brasileiro pode competir com qualquer destino mundial", afirmou.