Noticiário refém de "influenciadores"

Já começa a incomodar o tanto que o noticiário da mídia e a atenção do público ficam reféns de ditos influenciadores que pouco ou nada de bom acrescentam à sociedade e ainda aprontam barbaridades por aí.

A bola da semana que passou foi um influenciador que se identifica como Gato Preto nas redes sociais. No Instagram, ele ostenta riqueza, faz humor, divulga sites de apostas e acumula centenas de milhares de seguidores.

A repercussão enorme fez até com ele fosse objeto de uma longa matéria no programa "Fantástico", da Rede Globo, no domingo (24).

Ele avançou um sinal vermelho com seu Porsche na avenida Faria Lima (zona oeste) no fim da madrugada de quarta-feira (20) e bateu num Hyundai HB20 simplezinho. Por milagre, não houve vítimas fatais.

Gato Preto estava acompanhado no carro por sua então namorada e também influenciadora de internet Bia Miranda. Segundo o noticiário ostensivo da semana, ela desmanchou o relacionamento na sequência do acidente e da má repercussão.

Seguindo o padrão de ostentação adotado pelo casal (e por outros tantos influenciadores), fotos publicadas pelos próprios Gato Preto e Bia horas antes da batida mostravam ambos consumindo bebidas alcoólicas em uma festa.

Se considerarmos o espaço de tempo entre as fotos e o acidente, nem importa qual dos dois estava ao volante do Porsche. Ambos estavam supostamente embriagados.

E assim inúmeras notas e matérias por toda a mídia (e UOL e Folha de S. Paulo também; afinal, se você não publica, a concorrência fica com toda a audiência) passaram a divulgar cada detalhe do caso.

É muita coisa: Gato Preto fugiu do local do acidente sem prestar socorro nem demonstrar preocupação pelos ocupantes (pai e filho) do outro carro; foi preso horas depois nu em sua casa; lamentou que perdeu R$ 1,5 milhão ao destruir o Porsche; Bia chamou o HB20 atingido no acidente de "lixo"; o influenciador tinha uma longa ficha de infrações de trânsito e acusações de arrogância, violência pública e doméstica?

E blablablá, blablablá, blablablá? Por que tanto espaço para alguém que eu e provavelmente você nem sabíamos que existia até ele cruzar um farol vermelho com seu milionário Porsche?

Talvez as perguntas sejam outras.

De onde surgem esses influenciadores? Por que influenciam as pessoas? Como conseguem reunir cerca de centenas de milhares de seguidores (caso de Gato Preto antes do acidente; Bia Miranda já estava na casa dos milhões de seguidores) numa rede social exibindo um verdadeiro vácuo? Como um influenciador acumula dinheiro suficiente para comprar um Porsche? Como as pessoas descobrem esses influenciadores e por que passam a segui-los?

E ainda há a pergunta após tantas ocorrências negativas causadas pelo veículo no Brasil nos últimos tempos: Porsche é um carro que facilita maus feitos no trânsito brasileiro?

Digamos que o "caso Gato Preto" tenha sido uma gota d'água para esta newsletter. Na busca de todo dia por notícias de São Paulo legais para falar aqui, é duro se deparar com uma avalanche de matérias sobre um nada ocupando espaço vital.

Se você realmente precisa saber algo ou mais um pouco sobre Gato Preto, Bia e o Porsche, aqui está a mais recente matéria do UOL recapitulando a história.

Gastronomia

Os sabores latinos de São Paulo

Uma reportagem do Nossa trouxe dicas valiosas de restaurantes de comida latino-americana que buscam variações interessantes ao cardápio tradicional.

Sobre culinária do México, foram destacados dois estabelecimentos que fogem à linha Tex-Mex que predominou na década passada. Ou seja, buscam fugir dos óbvios queijo cheddar, chili de feijão e carne moída.

Na LosDos Cantina, na Vila Buarque (centro), os sabores sofrem influência gastronômica de outras partes do mundo graças a seus chefs Caio Alciati e João Gertel.

Um exemplo: a tostada com camarão seco preparado no azeite de dendê, salada de tomate verde e molho sikil pak - feito com semente de abóbora e textura parecida com vatapá - remete ao acarajé baiano.

Já o matambre suíno, temperado como o taco al pastor e servido com molho de abacaxi, pimenta-de-cheiro e macadâmia, é acompanhado por folhas no lugar de tortilhas.

Em Pinheiros (zona oeste), o Metzi também experimenta a combinação da cozinha mexicana com outras leituras regionais. Afinal, seus chefs são um mexicano (Eduardo Ortiz) e uma paulistana (Luana Sabino).

Além do menu degustação, há atrações para o paladar como o porco grelhado al pastor, que chega à mesa ainda rosado e acompanhado de manteiga de abacaxi e tortilhas macias e quentinhas.

A página do UOL também destaca duas casas que servem o bolo tres leches, que supõe-se que tenha sido inventado no México, mas espalhou-se por toda a América Latina.

Na La Peruana Cevicheria, no Jardim Paulista, a receita com leite condensado, evaporado e batido ganha a companhia de merengue e morango. E no Mescla, na Barra Funda, o chega à mesa num prato fundo de ágata com uma colher de doce de leite e um fio de café.

Leia mais detalhes no UOL.

+

Minha avó só queria alimentar alguém que ela ama. E, para mim, o cozinheiro parte disso. Tadashi Shiraishi, chef do badalado restaurante Kanoe, nos Jardins, em longa reportagem sobre sua trajetória publicada no UOL +

Serviços

A demora para a luz voltar

Um levantamento publicado pela Folha de S. Paulo indicou que o tempo de espera para que a energia seja religada em residências da cidade de São Paulo triplicou.

Segundo a reportagem, em 2021 o cidadão paulistano ficava 7 horas sem luz por ano. Em 2024, esse número aumentou para quase 22 horas por ano.

O levantamento feito pela empresa Daimon a pedido da Folha compilou dois indicadores oficiais divulgados pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), organismo público responsável por monitorar, cobrar e, se necessário, punir as concessionárias fornecedoras de energia.

A zona sul paulistana é a mais afetada pelo tempo na escuridão. O recorde é do bairro Jardim São Luiz, onde a média saltou de pouco mais de 7 horas por ano para 51 horas (ou seja, mais de dois dias) por ano.

Há pessoas que até compram pequenos geradores para poder trabalhar em horas sem energia elétrica, conforme registra a reportagem.

O levantamento também atesta que regiões com rede subterrânea estão menos sujeitas à falta de luz. A região da rua Augusta, que tem 96% da fiação enterrada, sofreu com falta de energia por apenas duas horas do ano passado.

A Enel, concessionária que fornece energia para a Grande São Paulo, alega que eventos climáticos radicais em 2023 e 2024 afetaram bastante o serviço. E garante que vem fazendo investimentos para a redução do tempo sem luz dos paulistanos.

Leia a reportagem completa da Folha.

Pets

Coleira antilatido proibida

Nem era para um produto desses existir. Mas, já que existe, só resta a sensatez de proibir. E assim, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou por unanimidade a proibição da chamada coleira antilatido. É apenas um primeiro passo, mas já é alguma coisa.

Vendidas livremente na internet por até R$ 200, essas coleiras emitem uma série de estímulos para evitar o latido do cão, até mesmo choque elétrico.

Usado geralmente no processo de adestramento, esse tipo de dispositivo funciona em resposta à vibração das cordas vocais do animal.

Quando o cachorro late (algo absolutamente natural), a coleira emite impulsos a fim de coibir o comportamento, como choque elétrico e sinais sonoros, vibratórios e até odoríferos.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada mais uma vez em plenário antes de seguir para sanção do prefeito.

Se o projeto for aprovado sem modificações, o uso da coleira pode gerar multa de R$ 1.000 ao responsável pelo animal, dobrando o valor em reincidência.

A punição também valerá para adestradores, caso a coleira seja usada para treinamento.

Leia matéria completa do UOL.

Cultura

Jazz Sinfônica, clássica e popular

Uma história interessante na cidade é a da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica - ou apenas Jazz Sinfônica, para os íntimos. É uma das duas orquestras permanentes no mundo (a outra fica na Holanda) cujo repertório é baseado em música popular e não em música clássica.

Um balanço da trajetória da Jazz Sinfônica desde sua fundação em 1989 pela Secretaria de Estado da Cultura foi feito na coluna "Andanças na Metrópole", da Folha de S. Paulo.

"A Jazz Sinfônica foi inspirada naquelas orquestras de rádio das décadas de 1950 e 1960, que eram uma mistura de uma sinfônica tradicional com uma big band. Ela surgiu para recuperar algo do passado e oferecer arranjos sinfônicos de música popular brasileira e internacional", diz o diretor artístico Gustavo Petri.

Desde 2019, a Jazz Sinfônica é administrada pela Fundação Padre Anchieta, que também cuida da TV Cultura. Por isso, a orquestra faz seus três ensaios semanais no Teatro Franco Zampari, na avenida Tiradentes (centro), e tem um programa de TV próprio na emissora-irmã toda quinta-feira às 23h.

Leia mais sobre a Jazz Sinfônica na Folha de S. Paulo.