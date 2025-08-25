Nos EUA, EPA concede isenção total a 63 pedidos de pequenas refinarias

São Paulo, 25 - A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) anunciou na sexta-feira, 22, decisões relacionadas a 175 pedidos de isenção feitos por pequenas refinarias de petróleo. Alegando que os volumes obrigatórios de mistura de biocombustíveis no país causam dificuldades financeiras, muitas dessas refinarias recorrem diretamente à EPA para serem desobrigadas de cumprir as metas definidas no chamado Padrão de Combustíveis Renováveis (RFS).As 175 solicitações se referem aos anos de 2016 a 2024 e foram feitas por 38 pequenas refinarias. Após análise das informações disponíveis, a EPA decidiu conceder isenção total a 63 petições, isenção parcial a 77 petições, rejeitar 28 petições e declarar 7 petições como inelegíveis.Segundo a AgResource, o número de isenções foi muito maior do que o esperado.A Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês), que representa o setor de etanol nos EUA, disse ainda questionar se essas isenções são justificáveis. No entanto, a associação afirmou que a abordagem da EPA parece razoável e não deve causar tumulto no mercado nem reduzir o consumo de combustível renovável.