Topo

Notícias

Na China, índice de blue chips fecha no maior nível desde julho de 2022, com bom humor na Ásia

São Paulo

25/08/2025 10h06

O índice CSI 300, que reúne ações blue chips dos mercados da China continental, fechou nesta segunda-feira, 25, no maior nível em mais de três anos.

A sessão foi marcada por generalizado bom humor na Ásia, que ecoou o rali da última sexta-feira (22) em Wall Street, depois que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, acenou para possível retomada dos cortes de juros. A escalada de papéis do setor imobiliário chinês também turbinou os negócios.

No fechamento, o CSI 300 saltou 2,08%, a 4.469,22 pontos, maior pontuação desde 8 de julho de 2022.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Homem suspeito de fazer ameaças de morte ao youtuber Felca é preso em Pernambuco

Com Trump no poder, EUA registram queda inédita na população imigrante, mostra pesquisa

China examinou 600 milhões de pessoas em busca de doenças em manutenção de controles da era da Covid

Pelo menos 5 jornalistas morrem em ataque de Israel a hospital em Gaza; Ongs denunciam 'apagão midiático'

Klein: Fed sinaliza corte de juros e abre caminho para BC reduzir Selic

Salvadorenho símbolo de política migratória de Trump volta a ser preso nos EUA

Governo regulamenta compras governamentais de alimentos da MP antitarifaço

Alemanha participará de garantias de segurança para Ucrânia, diz vice-chanceler

Bombeiros avançam no combate aos incêndios na Espanha

Lucy, célebre ancestral humana, é exposta pela primeira vez na Europa

Conheça os principais filmes da 82ª edição do Festival de Veneza